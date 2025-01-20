Trump koltuğuna oturdu: Bitcoin tavan yaptı!
Dijital para birimlerinde Trump etkisi: Trump'ın bugün göreve başlayacak olmasıyla birlikte kripto para piyasaları hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin 109 bin 588 dolara kadar yükseldi.
Dijital para birimlerinde Trump etkisi: Trump'ın bugün göreve başlayacak olmasıyla birlikte kripto para piyasaları hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin 109 bin 588 dolara kadar yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün göreve başlayacak olmasıyla birlikte kripto para piyasaları hareketlendi. Lider kripto para birimi Bitcoin 109 bin 588 dolara kadar yükseldi.
TRUMP KOLTUĞUNA OTURDU BİTCOİN TAVAN YAPTI
Kripto para birimleri ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına saatler kala hızlı hareket etmeye başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin rekor kırdı ve 109 bin 588 dolara çıktı.
Kripto paralara yönelik projeleri olan Donald Trump, yenilikçi yaklaşımlarıyla dijital para birimlerini öne çıkarmayı hedefliyor.
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın da ABD yönetiminde olacak olması da kripto paralara pozitif yansıyor.
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