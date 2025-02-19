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İstanbul'a kar fena geldi: İETT otobüsü yolda kaldı!

İstanbul'a kar fena geldi: Arnavutköy'de bir İETT otobüsü yolda kalınca uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul trafiği felç oldu.

İstanbul'a kar fena geldi: İETT otobüsü yolda kaldı!
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İstanbul'a kar fena geldi: Arnavutköy'de bir İETT otobüsü yolda kalınca uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul trafiği felç oldu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de yollar kısa sürede beyaza bürünürken, bir İETT otobüsünün yolda kalması uzun araç kuyruklarına neden oldu.

İstanbul'a kar fena geldi: İETT otobüsü yolda kaldı!

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNDÜ

Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarılar sonrası İstanbul’da kar yağışı yeniden başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, sabah saatlerinden itibaren Arnavutköy’de yolları beyaza kapladı. İstanbul Havalimanı ve çevresi de karla kaplanırken, yağışın ilerleyen saatlerde şehir genelinde daha da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a kar fena geldi: İETT otobüsü yolda kaldı!

İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kar yağışı en çok sürücüleri ve toplu taşıma araçlarını etkiledi. Arnavutköy’de bir İETT otobüsü yolda kaldı ve yolcular mağdur oldu. Otobüsün hareket edememesi nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede yoğun trafik meydana geldi.

İstanbul'a kar fena geldi: İETT otobüsü yolda kaldı!

Yetkililer, sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulunurken, İstanbul’da kar yağışının ilerleyen saatlerde şiddetini artıracağı belirtiliyor.

İstanbul'a kar fena geldi: İETT otobüsü yolda kaldı!

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