Bilim insanları, o tarihe dikkat çekti: Dünya'ya çarpma olasılığı arttı, Kıyamete hazır olun! İşte, önemli açıklamalar...

NASA, 2024 YR4 adlı asteroidin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimalinin %3,1'e yükseldiğini açıkladı. Bu asteroidin çarpması durumunda ortaya çıkacak 8 megatonluk enerji, büyük bir şehri yerle bir edebilir.

NASA, 2024 YR4 adlı asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin 22 Aralık 2032'de %3,1'e yükseldiğini açıkladı. Bu oran, önceki ölçümlerde %1,33 iken, son güncellemelerle birlikte %2’ye çıkmıştı. Bilim insanları, asteroidin çarpma riskinin artmasına rağmen, Dünya'yı ıskalama olasılığının hâlâ %96,9 olduğunu vurguluyor.

YENİ GÖZLEMLER VE RİSK ANALİZİ

NASA'nın yaptığı yeni gözlemler, çarpma riskinin sıfıra inebileceğini ve bu durumun tamamen ortadan kalkabileceğini gösteriyor. Ancak, asteroidin yörüngesi sürekli olarak izleniyor. Bilim insanları, bu tür olayların önceden tahmin edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

ASTEROİDİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ETKİSİ

2024 YR4'ün çapı 54 metre olarak belirlenmiştir. Çarpma anındaki enerjisi ise 8 megaton olarak hesaplanıyor. NASA raporuna göre, bu büyüklükteki bir asteroid insan medeniyetini yok edecek kadar büyük değil; ancak çarpması halinde ortaya çıkacak enerji, büyük bir şehri tamamen yerle bir edebilir. Etkilediği alan ise yaklaşık 50 kilometrelik bir bölgeyi kapsıyor.

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ÇARPMA OLASILIĞI OLAN BÖLGELER

Araştırmalara göre, YR4'ün çarpma olasılığı olan bölgeler arasında Pasifik Okyanusu'nun doğusu, Güney Amerika’nın kuzeyi, Afrika kıtası ve Güney Asya yer alıyor. Bu bölgelerde olası bir çarpmanın sonuçları, büyük kayıplara yol açabilir.

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