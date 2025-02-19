Sürücü ehliyetine üst yaş sınırı: O, yaştaki sürücüler artık araç kullanamayacak!

TÜRKİYE’DE MEVCUT UYGULAMALAR

Türkiye’de hâlihazırda yürürlükte olan yasalara göre, 70 yaşını geçen sürücüler her 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Eğer heyet rapor vermezse ehliyetleri iptal ediliyor. Bunun yanı sıra, 65 yaş ve üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme süreci sağlık raporu şartına bağlanmış durumda. 80 yaşını geçen sürücüler için ise bu sağlık raporu alma süresi 2 yıla indiriliyor.