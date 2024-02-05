İstanbul Tuzla'da feci yangın! 2 katlı binadan gökyüzüne alevler yükseldi!

Tuzla'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Olay, Aydınlı Mahallesi Eftelya Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısında çıkan yangın alt dairedeki tahta parçalarının da tutuşması ile kısa sürede büyüyerek bütün binaya yayıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Peki Düştü mü, arttı mı?

İstanbul Silivri’de yürekler ağıza geldi! Elektrik direği havai fişek gibi patladı!

Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? İşte, pazartesi gün boyu hava durumu

Borsada işlem gören şirketten yerli otomobil açıklaması: Yerli ve milli ikinci Togg geliyor!