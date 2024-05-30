İstanbul Tuzla Bilecikliler Derneğinin yeni başkanı Kenan Kayadelen oldu

İstanbul Tuzla Bilecikliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğinde yapılan kongrede yeni dönemde tek liste ile aday olan Kenan Kayadelen, üyelerin oyları ile derneğin yeni başkanı seçildi

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İstanbul Tuzla Bilecikliler Derneğinin yeni başkanı Kenan Kayadelen oldu

İstanbul Tuzla Bilecikliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğimizin olağan kongresi dernek merkezinde yapıldı.

Kongreye Kocaeli Bilecikliler Dernek Başkanı Zafer Kaflı ve yönetim kurulu üyeleri , İstanbul Bilecikliler Dernek Başkanı Faruk Şahin ve yönetim kurulu üyeleri İstanbul Gölpazarlılar Derneği Genel Sekreteri Erkan ARISOY İstanbul Günüören Köyü Dernek Başkanı Macit Gürses, İstanbul Aşağıçaylı Köyü Derneği Başkanı Metin Kayacık, İstanbul Küçükelmalı Köyü Derneği yönetim kurulu üyesi İsmail Olgun Pendik Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Kavak ve üyeler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını dernek başkanı Naci Göktürk yaptı. Göktürk konuşmasında şunları söyledi . Bugün Tuzla Bilecikliler Derneğinin olağan kongresini yapmak için burada toplandık. Derneğimiz kuruluşundan bu güne kadar birlik ve beraberlik içinde bu günlere kadar geldi. Derneğinizi her geçen gün daha iyi yerlere getirmek için çaba sarfetiyoruz. Gurbette örfümüzü adetimizi geleneklerimizi yaşatmak için çalışıyoruz. Bize bu konuda destek veren üyelerimize ve dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Kongre saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Faaliyet raporlarının okunması ile devam eden kongrede Yönetim ve denetim kurulu ibra edildi.Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimine geçildi. Tek liste olan genel kurulda başkanlığa Kenan Kayadelen seçildi.

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"SEVDAMIZ TAŞI TOPRAĞI ALTIN OLAN BİLECİK”

Yeni başkan Kenan Kayadelen kongre sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi. “ Bugün burada İstanbul Tuzla Bilecikliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneğimizin kongresinde bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bilecik sevdalısı olarak; Bilecik ilimizi her zaman her platformda tarihi, kültürel ve sosyal olarak her yönden en iyi şekilde tanıtmaya çalıştım. Ben, kısaca da olsa Bilecik ilimizi tanıtmak istiyorum. Bilecik: Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Şeyh Edebali Diyarı, Ertuğrul Sancağı, Osmanlı Ocağı Bilecik. Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek Bilecik.
Şimdi ise altın madeni de bulundu Bilecik’te biliyorsunuz .Artık taşı, toprağı altın şehir Bilecik oldu. Üstad Necip Fazıl Kısakürek' türküler yazdıran, bir sürü tarihi olaylara tanıklık eden, şehitlerimizin kanıyla yoğrulan Sakarya Nehri'nin geçtiği yerdir Bilecik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Siz, orada sadece düşmanı değil, bu milletin makus talihini de yendiniz." sözünü söylediği Metristepe Şehitliği'nin bulunduğu yerdir Bilecik.
Yine aynı şekilde cennet mekan Sultan Abdülhamid Han’ın en yakın korumalarını seçtiği, en güvendiği Askerlerini seçtiği,yiğit Alplerini seçildiği yerdir Bilecik.

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BİLECİK KARADENİZ’E, EGE’YE, İÇ ANADOLU’YA, MARMARA‘YA SINIRI OLAN TEK İLDİR.

Bilecik Eskişehir’e 90 km, Bursa’ya 90 km, Sakarya'ya 90 km, Kütahya'ya 90 km mesafede olan bir ildir. Bilecik yine etrafında bulunan İstanbul gibi Ankara gibi Bolu gibi Afyon gibi Kocaeli gibi büyük illere de bir buçuk iki saat maksimum 3 saat mesafede olan ildir.
Bilecikli olarak Tuzla gibi böyle bir güzel ilçede, İstanbul’daki büyüklerimin, değerli abilerimin, kardeşlerimin beni Tuzla Bilecikliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği başkanlığına layık görmelerinden dolayı çok memnun ve mutlu oldum. Ben de başkanlık sürecim boyunca elimden gelenin en güzelini yapacağıma söz veriyorum. Bizim birlik beraberliğimiz benim önceliğimdir. Hangi dernek olursa olsun, bütün derneklerle hep birlikte bizim ortak hedefimiz ortak noktamız Bilecik olmalı.
Hepimiz Bilecik şuuruyla hareket etmek zorundayız. Her zaman birbirimizi toplamak, birbirimizi bütünlemek zorundayız. Bizler hepimiz bir mozayiğin küçük birer mihenk taşıyız.

Değerli yönetim kurulum ve şahsım olarak Bilecik’i tanıtma noktasında elimizden gelenin en güzelini yapacağız.Ektiğimiz tohumlar başak olarak bize geri dönecektir.

İNŞALLAH BU DÖNEMDE AKTİF OLACAĞIZ.

İnşallah bu dönemde aktif olacağız. Tuzlamızdaki tüm sivil toplum kuruluşlarımızla beraber gönül birliği ile örf, adet, gelenek ve göreneklerimize bağlı; tarihi, kültürel, sosyal aktiviteler olmak üzere, belirli gün ve haftalarda da farklı etkinlikler yapmayı hedefliyoruz. Bilecikli tüm hemşehrilerimizden de bizlere her platformda destek olmalarını istiyorum.

Bu vesileyle Tuzla Bilecikliler Derneği Kurucu Başkanım Sayın Efrayim Cavak'a, Dernek başkanlığını devir aldığım Sayın Naci Göktürk Başkanıma, değerli yönetim kuruluna ve Tuzla Bilecikliler Derneği üyelerine bu zamana kadar vermiş oldukları destek ve hizmetler için çok teşekkür ediyorum. İstanbul’da dernek başkanlığı yapmış, yönetimde bulunmuş ve bu dünyadan ahirete göç etmiş tüm değerli büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara Allah'tan hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.
Cennet vatanımız için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum dedi

KENAN KAYADELEN KİMDİR?

14.03.1984 Bilecik doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bayırköy İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise öğrenimini Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi'nde tamamlayan Kayadelen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Şu an öğretmenliğe devam etmektedir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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