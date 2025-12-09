CHP Pendik Gençlik Kollarından MESEM'e tepki: İş cinayetlerinde çocuklar kayboluyor

Basın açıklamasına; CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, İl Başkan Yardımcısı Deniz Aydemir, İlçe Yönetimi ve CHP Pendik Gençlik Kolları Yönetimi yer aldı.

​CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı, gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla Türkiye’de çocuk işçiliğinin ürkütücü boyutlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan MESEM’e (Mesleki Eğitim Merkezleri) sert tepki gösterdi. Başkan, uygulamanın çocuk işçiliğini “kılıfına uydurduğunu” ve gençleri eğitimden kopararak ucuz iş gücü olarak fabrikalara sürdüğünü belirtti.

​KORKUNÇ İSTATİSTİKLER: İŞ CİNAYETLERİNDE KAYBOLAN ÇOCUKLAR

​Başkan, Türkiye’deki çocuk işçiliğinin vahim tablosunu gözler önüne seren istatistikleri hatırlattı. Açıklamada, yalnızca bu yılın kasım ayına kadar 85 çocuğun, 2002-2023 yılları arasında ise toplam 931 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğinin altı çizildi. “Bu düzen çocuklarımızın canına mal oluyor” diyerek mevcut politikaların sonuçlarına dikkat çekti.

MESEM ELEŞTİRİSİ: PATRONLARA MALİYETSİZ İŞÇİ, ÇOCUKLARA AĞIR BEDEL

​MESEM uygulamasını hedef alan Gençlik Kolu Başkanı, bu sistemin çocukları eğitim süreçlerinden koparıp sanayi kuruluşlarına yönlendirdiğini vurguladı. Açıklamada, “Patronlara maliyetsiz işçi sağlanıyor, bedeli yoksul çocuklar ödüyor” ifadeleriyle uygulamanın sınıfsal adaletsizliğini ve işverenlere sağladığı ucuz iş gücü avantajını eleştirdi.

​Açıklamanın sonunda, hayatını kaybeden MESEM öğrencileri anılarak, Milli Eğitim Bakanı’nı protesto ettikleri için tutuklanan gençlere destek mesajı iletildi. CHP’li gençler, çocuk işçiliğini teşvik eden tüm uygulamaların derhal sonlandırılması ve eğitimin nitelikli, ücretsiz ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması talebini dile getirdi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

