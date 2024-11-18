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İstanbul Pendik'te sevgili dehşeti: Okul servisi içinde önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu!

İstanbul Pendik'te sürücü zanlı, okul servisi içinde tartıştığı kız arkadaşını silahla vurarak öldürdükten sonra, silahı kendine doğrultarak ateş etti.

İstanbul Pendik'te sevgili dehşeti: Okul servisi içinde önce kız arkadaşını sonra kendini vurdu!
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İstanbul Pendik'te sürücü zanlı, okul servisi içinde tartıştığı kız arkadaşını silahla vurarak öldürdükten sonra, silahı kendine doğrultarak ateş etti.

İstanbul Pendik'te okul servisi içinde tartıştığı kız arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı, kendini de vurdu. Katil zanlısının ağır yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Pendik'te sevgili dehşeti: Okul servisi içinde önce kız arkadaşını sonre kendini vurdu!

Olay, saat 09.00 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi Semerkant Bulvarı üzerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, servis şoförü B.K., kız arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ö. isimli kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İstanbul Pendik'te sevgili dehşeti: Okul servisi içinde önce kız arkadaşını sonre kendini vurdu!

ÖNCE SEVGİLİSİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesiyle B.K., üzerinde taşıdığı silahla önce G.Ö. başından vurdu ardından ise aynı silahla kendi başına sıktı.

İstanbul Pendik'te sevgili dehşeti: Okul servisi içinde önce kız arkadaşını sonre kendini vurdu!

KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan G.Ö. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, ağır yaralanan B.K. ise hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, cinayetin işlendiği okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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Kaynak:AA

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