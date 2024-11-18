Kış ayları geldi ve elektrik desteği daha çok araştırılıyor. Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2024 elektrik fatura desteği başvurusu ile alakalı güncel bilgileri sizler için derledik. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son günlerde elektrik fiyatlarına yüzde otuz sekiz zam yapıldığını açıkladı. Bu zamlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Elektrik fiyatları arttığında vatandaşlar devlet tarafından sunulan elektrik faturası desteğini aramaya başladı.

2024 ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?

2024'te, hanede yaşayan kişi sayısına ve elektrik tüketimine bağlı olarak aylık olarak 130 ile 260 TL arasında değişen elektrik tüketim desteği ücretleri verilmektedir.

1 – 2 Kişilik Haneler (75 kWh): 130,09 TL

3 Kişilik Haneler (100 kWh): 173.46 TL

4 Kişilik Haneler (125 kWh): 216,82 TL

5 ve Daha Fazla Kişilik Haneler (150 kWh): 260,19 TL

2024 ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ BAŞVURUSU

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Program, sosyal yardım programlarına düzenli olarak katılan ihtiyaç sahibi ailelere hitap eder. Başvuru yapmak için en yakın PTT şubesine kimlik belgeniz ve evinizin elektrik faturasıyla gidebilirsiniz.



3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararlarının devam eden haneler ile Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen hastaların bulunduğu haneler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler, tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeninden yararlanabilirler.