  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Mehmet Şimşek bu kez gözü onlara dikti! Hepsi incelemeye alınacak

Mehmet Şimşek bu kez gözü onlara dikti! Hepsi incelemeye alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, alkollü içecek sektörünü daha sıkı denetlemek için 22 ilde 100 noktada eş zamanlı fiili envanter sayımı başlattı. Bakan Mehmet Şimşek, bu denetimlerin kayıt dışılığa karşı önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, denetimlerden çıkan sonuçlara göre vergi incelemelerinin yapılacağını açıkladı.

Mehmet Şimşek bu kez gözü onlara dikti! Hepsi incelemeye alınacak
Yayınlanma:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörlerdeki kayıt dışılığa yönelik aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Tütün ve tütün mamulleri sektörünün ardından bakanlık gözünü alkollü içecek üreticileri üzerine çevirdi.

Yaz aylarında ekipler, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde 26 yerde gerçek zamanlı sayım gerçekleştirdi.

Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan gruplar, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter çalışmaları başlattı.

E-devletten başvuru yapabilirsiniz! Doğalgaz destek ödemeleri yattıE-devletten başvuru yapabilirsiniz! Doğalgaz destek ödemeleri yattı

Benzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Ev almak için tam zamanı! Konut fiyatları düştüEv almak için tam zamanı! Konut fiyatları düştü

MUHTEMEL VERGİ KAYIP VE KAÇAĞININ VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR

Denetimlerde, sektörde kayıt dışı alım ve satım, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmaması gibi nedenlerle, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ve diğer vergiler ile ilgili olası vergi kayıpları ve kaçakları araştırılmaktadır.

Çalışmada Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan bilgiler de kullanıldı. Bu veriler, riskli mükelleflerin belirlenmesinde de dikkate alındı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Tarım kredi Market'te fiyat en ucuz ürünler belli oldu! 16 -29 Kasım 2024 Aktüel ürün kataloğu
Tarım kredi Market'te fiyat en ucuz ürünler belli oldu! 16 -29 Kasım 2024 Aktüel ürün kataloğu
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2024 elektrik fatura desteği başvurusu
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2024 elektrik fatura desteği başvurusu
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM 19 Kasım 2024 indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM 19 Kasım 2024 indirimli ürün kataloğunu yayınladı
E-devletten başvuru yapabilirsiniz! Doğalgaz destek ödemeleri yattı
E-devletten başvuru yapabilirsiniz! Doğalgaz destek ödemeleri yattı
Benzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatlarında flaş gelişme! 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Asgari ücrette geri sayım başladı! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
Asgari ücrette geri sayım başladı! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
Altın fiyatları ne kadar? Altın yükselmeye başladı mı? 18 Kasım güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Altın yükselmeye başladı mı? 18 Kasım güncel altın fiyatları