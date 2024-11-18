Mehmet Şimşek bu kez gözü onlara dikti! Hepsi incelemeye alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörlerdeki kayıt dışılığa yönelik aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Tütün ve tütün mamulleri sektörünün ardından bakanlık gözünü alkollü içecek üreticileri üzerine çevirdi.

Yaz aylarında ekipler, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde 26 yerde gerçek zamanlı sayım gerçekleştirdi.

Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan gruplar, şimdi de alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter çalışmaları başlattı.

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MUHTEMEL VERGİ KAYIP VE KAÇAĞININ VARLIĞI ARAŞTIRILIYOR

Denetimlerde, sektörde kayıt dışı alım ve satım, kaçak içki üretimi ve envanter değerleme işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmaması gibi nedenlerle, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, KDV ve diğer vergiler ile ilgili olası vergi kayıpları ve kaçakları araştırılmaktadır.

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Çalışmada Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan bilgiler de kullanıldı. Bu veriler, riskli mükelleflerin belirlenmesinde de dikkate alındı.