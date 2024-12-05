İstanbul Pendik'te kimyasal madde alarmı! Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı!
Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı: İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kimyasal madde yüklü tanker, virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
İstanbul Pendik'te kimyasal madde alarmı! Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı!
Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı: İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kimyasal madde yüklü tanker, virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kimyasal madde yüklü tanker, virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Bölgeye AFAD ve KBRN ekipleri sevk edildi.
Panik oluşturan kaza, saat 11.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Milenyum Sokak'ta meydana geldi.
KİMYASAL SIVI MADDE YOLA DÖKÜLÜNCE KORKU YARATTI
Yokuştan inen tanker virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola döküldü.
BÖLGEYE AFAD VE KBRN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu belirlendi.
Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.
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