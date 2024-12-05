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Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu!

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Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu!
Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu: İşte o rakamlar...
Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 1 111

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye’de SSK (4a) statüsü kapsamında 10 milyon 331 bin 694 emekli bulunuyor. Bağ-Kur (4b) statüsündeki emekli sayısı ise 2 milyon 715 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 2 211

Memurlarda en düşük emekli aylığı temmuz ayı itibarıyla 17 bin 587 liraya yükseldiği için en düşük emekli aylığı alanların tamamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 3 311

SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olup da Temmuz 2024’ten bu yana en düşük emekli aylığı (12 bin 500 lira) alan 4 milyon kişi bulunuyor.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 4 411

Doğrudan 4 milyon emekliyi, aileleri de katıldığında çok daha geniş bir kesimi ilgilendiren en düşük emekli aylığının yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu….

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 5 511

Türkiye’de emekliler yılda iki kez zam aldığı için en düşük emekli maaşı da ocak-temmuz dönemi için geçerli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yıl zammı için ilk beş aylık enflasyon farkı belli oldu.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 6 611

SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuzda yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde yüzde 2.88 ve kasımda yüzde 2,24 olmak üzere toplam yüzde 14,56 oranında zammı hak etti. Nihai rakam için ocak ayı başında açıklanacak aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 7 711

PEKİ O ZAMAN EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ancak aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor. Bu oran da emekli zammının yüzde 17-18 seviyesinde gelmesi anlamına gelecek.

Bu durumda da en düşük emekli aylığı olarak 12 bin 500 lirayı alan emeklinin yeni yılın ilk altı ayındaki maaşının 14 bin ila 15 bin lira bandına çıkması bekleniyor.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 8 811

AK PARTİ'DEN 'REFAH PAYI' AÇIKLAMASI!

Asgari ücretle ilgili kamuoyunda rakamlar konuşulurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 9 911

10 Aralık'taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi, milyonlarca çalışanın “asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna yanıt aradığı dönemde Dağ, yeni asgari ücretin belirlenmesinde rakamın değil, oranların daha önemli olduğunu vurguladı.

Mynet’e konuşan Hamza Dağ, “Asgari ücretin belirlenmesi açık ve net bir süreç. İşveren ve işçi temsilcileri önümüzdeki günlerde bir araya gelip, mevcut ve beklenen enflasyonu da göz önünde bulundurarak tüm verileri masaya yatıracaklar” dedi.

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 10 1011

“Burada asgari ücretin miktarından daha çok oran daha önemli. Birçok kimsenin sigortası asgari ücretten gösteriliyor olsa da biz biliyoruz ki çoğu sektörde özellikle sanayi alanında, hizmet sektöründe de asgari ücretle maaş alan kişi sayısı sigorta sayısından çok çok daha az. Miktar konusunda benim bir şey söylemem doğru değil” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şunları dile getirdi:

“Dolayısıyla burada asgari ücretin miktarından daha çok oran önemli. Üst gelir grubundaki insanların da asgari ücretten yukarıda maaş alanların oranları da bu oran üzerinden belirleniyor. Bu oran konusunda işçi ve işveren temsilcileri talepleri ortaya koyacaklar.''

Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu! 11 1111

"CUMHURBAŞKANIMIZ DEVREYE GİRER"

''Asgari ücret zammının henüz hangi oranlardan pazarlığa başlayacağı bilinmezliğini korusa da masadan çıkacak düşük zam oranına karşı çalışanların beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek refah payı artışı.

Bu konudaki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Hamza Dağ, ''Kamuda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de önceki yıllarda özellikle pandemiden sonra çok ciddi enflasyonla karşı karşıya kaldığımızda Cumhurbaşkanımız da devreye girmişti.

Yine ihtiyaç gördüğünde Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada oran konusunda bir karar verilecek." dedi.

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