Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu!

"CUMHURBAŞKANIMIZ DEVREYE GİRER"
''Asgari ücret zammının henüz hangi oranlardan pazarlığa başlayacağı bilinmezliğini korusa da masadan çıkacak düşük zam oranına karşı çalışanların beklentisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek refah payı artışı.
Bu konudaki beklentilere ilişkin de açıklamada bulunan Hamza Dağ, ''Kamuda hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, hem de önceki yıllarda özellikle pandemiden sonra çok ciddi enflasyonla karşı karşıya kaldığımızda Cumhurbaşkanımız da devreye girmişti.
Yine ihtiyaç gördüğünde Cumhurbaşkanımız devreye girer. Burada oran konusunda bir karar verilecek." dedi.