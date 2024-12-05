Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu!

Türkiye’de emekliler yılda iki kez zam aldığı için en düşük emekli maaşı da ocak-temmuz dönemi için geçerli olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni yıl zammı için ilk beş aylık enflasyon farkı belli oldu.