Derbi heyecanı devam ediyor! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, işte o hakem düdük çalacak!
Derbi heyecanı devam ediyor: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu. İşte detaylar...
Derbi heyecanı devam ediyor: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Haftanın maçında Mehmet Türkmen görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Mehmet Türkmen görev yapacak.
Dev müsabaka 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 Aralık Cumartesi:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 Aralık Pazar:
13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın
9 Aralık Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
Emeklinin beklediği zam öncesi, bankalarda harekete geçti: İşte, o bankaların güncel emekli promosyon tutarları...
Emeklilerin merakla beklediği en düşük emekli aylığında muhtemel zam oranı belli oldu!
Soylu 'ilk kez söylüyorum' deyip açıkladı: İşte o dikkat çeken açıklamaları...