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Derbi heyecanı devam ediyor! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, işte o hakem düdük çalacak!

Derbi heyecanı devam ediyor: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu. İşte detaylar...

Derbi heyecanı devam ediyor! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, işte o hakem düdük çalacak!
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Derbi heyecanı devam ediyor: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu. İşte detaylar...

Derbi heyecanı devam ediyor! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, işte o hakem düdük çalacak!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Haftanın maçında Mehmet Türkmen görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Mehmet Türkmen görev yapacak.

Derbi heyecanı devam ediyor! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, işte o hakem düdük çalacak!

Dev müsabaka 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 Aralık Pazar:

13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün

19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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