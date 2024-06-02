İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü, Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: İstanbul Küçükçekmece'de bu Sahab saat 08:41 sularında 3 katlı bir bina çöktü. Ölü ve yaralılar var.

Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü. İhbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Enkaz altından seslerin geldiği öğrenildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA: 7 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul Valisi Davut Gül, çökmenin meydana geldiği bölgeye gelerek açıklama yaptı.

Gül'ün açıklaması şu şekilde;

"Küçükçekmece'de 8:41 sularında zemin artı 3 katlı binada zeminde iş yeri var bir üst katta da büro var. Aileler yaşıyor. İlk etapta AFAD'ın koordinesinde ekipler bölgeye geldi. 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İlk bilgileri göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor.

"Çöken bina 1988 yapımı"

Bize ulaşan şuan itibariyle ölü ihbarı yok. 7 kişinin 2'si biraz daha ağır. 5 kişi normal. Binada toplam 9 kişi vardı. 1988 yapımı bir bina. Çökmeyle ilgili herhangi bir tespit yok.

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İlerleyen saatlerde bilgilendirme olacak. Adli ve idari süreç devam edecek. Patlama tespiti olmamıştır."

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARTILDI

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak enkaz altındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak; enkaz altında kalan 2 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini doğruladı. 2'si ağır 7 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Küçükçekmece'deki binanın çökmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Binanın çökmeden önceki hali

Binanın çökmeden önceki hali

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"02.06.2024 Pazar günü saat 08.41 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.