Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı...
Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında hükmedilen 3 günlük zorlama hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandı. Akkaya, cezasını çekmek üzere Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

BURHANİYE CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından tutuklanan Akkaya'nın, Burhaniye Cezaevi'nde 3 günlük zorlama hapsini infaz ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabında paylaşımların sürmesi dikkat çekerken, hesabın bir yakını tarafından kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akgül, Akkaya'nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.Dosyayı inceleyen mahkeme, Seda Akgül lehine karar vererek Deniz Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetmiş, Akkaya'nın sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir iletişim aracıyla Akgül'e yönelik paylaşım yapmasını yasaklamıştı.

Ancak Akkaya'nın bu karara uymadığı, Akgül'e yönelik paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. İhlalin belirlenmesi üzerine dosya yeniden ele alındı ve mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında Deniz Akkaya'ya 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Akkaya cezaevine gönderildi.

