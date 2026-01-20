Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!

NE OLMUŞTU?

Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akgül, Akkaya'nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.Dosyayı inceleyen mahkeme, Seda Akgül lehine karar vererek Deniz Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetmiş, Akkaya'nın sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir iletişim aracıyla Akgül'e yönelik paylaşım yapmasını yasaklamıştı.