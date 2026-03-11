Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte o liste...

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte o liste...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı. Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Samsunspor-Trabzonspor ile eşleşti. İşte tüm detaylar...

Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

1-Beşiktaş - Alanyaspor

2-Konyaspor - Fenerbahçe

3-Gaatasaray - Gençlerbirliği

4-Samsunspor - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

1-Galatasaray/ Gençlerbirliği

2- Samsunspor/ Trabzonspor

3-Beşiktaş/ Alanyaspor

4-Konyaspor/ Fenerbahçe

MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek veTFF tarafından daha sonra duyurulacak. Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.

