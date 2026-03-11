Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte o liste...

  1. Anasayfa
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final müsabakalarının kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı. Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği ve Samsunspor-Trabzonspor ile eşleşti. İşte tüm detaylar...

Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

1-Beşiktaş - Alanyaspor
2-Konyaspor - Fenerbahçe
3-Gaatasaray - Gençlerbirliği
4-Samsunspor - Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

1-Galatasaray/ Gençlerbirliği

2- Samsunspor/ Trabzonspor
3-Beşiktaş/ Alanyaspor

4-Konyaspor/ Fenerbahçe

MAÇ TARİHLERİ BELLİ DEĞİL

Maç tarihleri, Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa'daki sonuçlarına göre değişiklik gösterecek veTFF tarafından daha sonra duyurulacak. Galatasaray ve Samsunspor elenirse 21-22-23 Nisan tarihlerinde kupa çeyrek final maçları oynanacak.

