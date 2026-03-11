Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni isim: Usta oyuncu yeni sezonda ekranlarda...

MÜTTALİP MÜJDECİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?
Muttalip Müjdeci 1972 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi. 1.85 cm boyunda 90 kilodur. Çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan ünlü oyuncu Müttalip Müjdeci, “Bekleyiş, Asr-ı saadet, Kim demiş karanlık” adlı tiyatro oyunlarında yer almıştır.
Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2013 yılında çekilen Sivas filmi ile kamera önü oyunculuğuna geçiş yaptı. Ünlü oyuncu, kısa ve uzun metrajlı birçok filmde yer alarak adını geniş kitlelere duyurmaya başladı. Show Tv kanalında yayınlanan fenomen dizi Çukur’da Ziya karakteriyle ve Alef dizisindeki emniyet müdürü Mahmut karakteriyle ile geniş seyirci kitlesinin beğenisini kazanmıştır.
Muttalip Müjdeci; Nasipse Adayız, Kar ve Ayı, Bars, Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu ve Kör Noktada gibi çeşitli sinema filmleri ile Üç Kuruş, Etklieyici, Sevmek Zamanı, Yargı, Dünya Bu gibi çeşitli dizilerde oynadı.