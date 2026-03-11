Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni isim: Usta oyuncu yeni sezonda ekranlarda...

TEŞKİLAT’A MUTTALİP MÜJDECİ GELİYOR

Teşkilat dizisi güçlü hikâyesi ve sürükleyici sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ederken, yapımın kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu Muttalip Müjdeci, Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Müjdeci’nin projeye katılması dizinin hayranları arasında şimdiden merak uyandırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümlerinde hikâyeye dahil olacak karakterin olayların seyrini değiştireceği konuşuluyor. Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu yapımda Müjdeci’nin oynayacağı karakterin hangi gelişmelere yol açacağı ise büyük bir merak konusu oldu.