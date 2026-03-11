  1. Anasayfa
Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni isim: Usta oyuncu yeni sezonda ekranlarda...

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat yeni sezonunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her hafta aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplayan Teşkilat dizisi, 6. sezonunda da sürpriz gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Dizinin hikâyesini kaleme alan Teşkilat Yazı Grubu’nun güçlü senaryosu ve Burak Arlıel’in yönetmenliğinde ilerleyen yapımın kadrosuna deneyimli bir oyuncu daha dahil oldu. Başarılı oyuncu Muttalip Müjdeci, dizide oynayacağı karakterle hikâyeye yeni bir soluk getirecek. Peki, Muttalip Müjdeci Teşkilat dizisinde hangi karakteri oynayacak?

TEŞKİLAT’A MUTTALİP MÜJDECİ GELİYOR

Teşkilat dizisi güçlü hikâyesi ve sürükleyici sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ederken, yapımın kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu Muttalip Müjdeci, Teşkilat dizisinin yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren Müjdeci’nin projeye katılması dizinin hayranları arasında şimdiden merak uyandırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümlerinde hikâyeye dahil olacak karakterin olayların seyrini değiştireceği konuşuluyor. Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu yapımda Müjdeci’nin oynayacağı karakterin hangi gelişmelere yol açacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

MUTTALİP MÜJDECİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Muttalip Müjdeci, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisinde sürpriz bir karakterle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fenomen dizinin yeni bölümünde kadroya dahil olacak olan deneyimli oyuncunun oynayacağı rolün hikâyenin gidişatını değiştirecek türden olduğu konuşuluyor.

Her hafta temposu giderek yükselen dizide Müjdeci’nin karakterinin, olayların tam ortasında yer alacağı ve beklenmedik hamleleriyle izleyiciyi ters köşeye yatıracağı kulislerde konuşulmaya başladı. Dizinin hayranları ise usta oyuncunun ekrana nasıl bir karakterle geleceğini şimdiden merak ediyor. Müjdeci’nin performansının hikâyeye farklı bir boyut katması beklenirken, karakterin dost mu yoksa düşman mı olduğu ise şimdilik gizemini koruyor.

MÜTTALİP MÜJDECİ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Muttalip Müjdeci 1972 yılında Yozgat’ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi. 1.85 cm boyunda 90 kilodur. Çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan ünlü oyuncu Müttalip Müjdeci, “Bekleyiş, Asr-ı saadet, Kim demiş karanlık” adlı tiyatro oyunlarında yer almıştır.

Tiyatro çalışmaları yanı sıra 2013 yılında çekilen Sivas filmi ile kamera önü oyunculuğuna geçiş yaptı. Ünlü oyuncu, kısa ve uzun metrajlı birçok filmde yer alarak adını geniş kitlelere duyurmaya başladı. Show Tv kanalında yayınlanan fenomen dizi Çukur’da Ziya karakteriyle ve Alef dizisindeki emniyet müdürü Mahmut karakteriyle ile geniş seyirci kitlesinin beğenisini kazanmıştır.

Muttalip Müjdeci; Nasipse Adayız, Kar ve Ayı, Bars, Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu ve Kör Noktada gibi çeşitli sinema filmleri ile Üç Kuruş, Etklieyici, Sevmek Zamanı, Yargı, Dünya Bu gibi çeşitli dizilerde oynadı.

