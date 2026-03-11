Bakan Kurum'dan müjde: İstanbul'da TOKİ Kura çekiliş tarihi belli oldu!

  1. Anasayfa
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da kuraların çekileceği tarihi açıkladı.

Türkiye genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde sona yaklaşıldığını belirten Bakan Kurum, İstanbul'daki kura süreciyle ilgili müjdeyi vererek, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, 81 ilde yaşanan coşkunun İstanbul'da da zirve yapacağını vurguladı.

KİRALARI DÜŞÜRECEK "KİRALIK SOSYAL KONUT" HAMLESİ

Bakan Kurum, sadece ev sahibi yapma hedefiyle sınırlı kalmayacaklarını, İstanbul'un kira sorununa neşter vuracak özel bir projeyi de hayata geçireceklerini açıkladı. Konut ve kira fiyatlarını dengeleyecek stratejik adımı şu sözlerle duyurdu:

"İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını ve konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."

"81 İLDE COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen projenin toplumsal etkisine değinen Kurum, "Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü" diyerek, devletin her bir vatandaşı sıcak bir yuva sahibi yapana kadar çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak:AA

