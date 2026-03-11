Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı müjdesi: O tarihlerde hesaplarda!

  1. Anasayfa
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bayram öncesinde yatacak.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini bu yıl da bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Normal şartlarda SSK emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ayın 25'i ile 28 arasında alıyor. Memur emeklilerine de her ayın 15'inde ödeme yapılıyor.

