Son dakika... Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı müjdesi: O tarihlerde hesaplarda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplara yatıyoruz. Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bayram öncesinde yatacak.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini bu yıl da bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Normal şartlarda SSK emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ayın 25'i ile 28 arasında alıyor. Memur emeklilerine de her ayın 15'inde ödeme yapılıyor.

Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar: Ceddimize de asla sırtımızı dönmeyiz

Teşkilat dizisinin kadrosuna yeni isim: Usta oyuncu yeni sezonda ekranlarda...

Ünlü gazeteci duyurdu: İlber Ortaylı'dan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi, İlber Ortaylı'ya ne oldu?