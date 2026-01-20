  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı! Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!
Yayınlanma:
Güncelleme:

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

İstanbul Esenler'de otobüs kazası meydana geldi. İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.

Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanı!

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!Deniz Akkaya'ya büyük şok: Tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdiCumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı: O kapağa bakın ne kadar değer biçildi?
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı: O kapağa bakın ne kadar değer biçildi?
PKK'lı Murat Karayılan ABD'ye sert çıktı, Avrupa ülkelerini hedef aldı!
PKK'lı Murat Karayılan ABD'ye sert çıktı, Avrupa ülkelerini hedef aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'in efsane ismiyle poz verdi
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan cezaevine giriyor!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltında
'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!
'şeriat' çıkışıyla kamuoyunun tepkisini çekmişti: Esra Erol'dan ilk açıklama geldi!
Takozlara rağmen hizmetten taviz yok: 20 Ocak 2026 Salı güncel gazete manşetleri
Takozlara rağmen hizmetten taviz yok: 20 Ocak 2026 Salı güncel gazete manşetleri