Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar: Ceddimize de asla sırtımızı dönmeyiz

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Yarın İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümünü idrak edeceğiz.

'MİLLET OLARAK KORKMADIK, KORKMAYACAĞIZ'

Bu demektir ki, efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Muhteviyatı itibarıyla da İstiklal Marşı, son devletimizin kurucu yapı taşıdır. Hürriyet iradesinin manifestosudur.

Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.

Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Millet olarak hiçbir zaman korkmuyoruz. Korkmadık, korkmayacağız. Vatan topraklarında kıyamete kadar hür yaşayacağız.

Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

"CEDDİMİZE DE SIRTIMIZI ASLA DÖNMEYİZ"

Asya'dan Afrika'ya Kafkaslardan Balkanlara kadar Türkiye denilince, Türk milleti denilince akla ilk neyin geldiği belli değil midir? Allah aşkına bu değişmez gerçeklere gözlerini kapamak bu hakikatlere sırt çevirmek mümkün mü? Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı, neslimizi, ruh kökümüzü inkar mı edelim? Nesli tükenmekte olan üç beş kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Beyefendiler istemiyor diye Allah Allah nidalarıyla üç kıta yedi iklimde at koşturan kahraman ecdadımızı red mi edelim? Kimse kusura bakmasın. Biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz aslımıza da, ceddimize de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim ne derse desin. Kim hangi bildiri yayınlarsa yayınlasın. Bizi biz yapan hasretlere sıkı sıkıya sarılacağız.

Haberin Devamı

Hiçbir dahili ve harici bedahın hiçbir gücün bu hasletlere zarar vermesine inancımızı ve irademizi kırmasına bu milleti sahte ve sanal korkularla esir almasına müsaade etmeyeceğiz. 86 milyon hep birlikte birbirimizin hukukuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna, canımız pahasına sahip çıkacağız.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak, İstiklal Marşımıza da İstiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum.

Bu vesileyle istiklalimizin olduğu kadar istikbalimizin de tapu senede olan İstiklal Marşı gibi nadide bir hediyeyi bizlere armağan eden büyük mütefekkir, münevver ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyorum.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

Bölgemizde çatışmalar sürüyor. Çatışmalar sona ermeden yenileri ekleniyor. Saldırının başladığı ilk gün ilkokulda kız çocukları katledildi. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Dini lider Hamaney başta olmak üzere üst düzey bir çok yetkili öldürüldü.

Kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayrımı yapmadan ağır bedeller ödetiliyor. Bölgemizde yaşananlar coğrafya ve ekonomide tahribatlara yol açıyor.

Çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla can ve mal kaybının olacağını hepimiz görüyoruz.

Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan bir ülke değiliz.

'SAVAŞ DURDURULMALI, MÜZAKEREYE DÖNMELİ'

Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür.

Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz.

İçinde bulunduğumuz sürecin hassasiyetine binaen çok dikkatli konuşuyoruz. Türkiye'yi etrafını saran ateşten korumak için temkinli hareket ediyoruz.

Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da 'bu Şii'dir, bu Sünni'dir, bu Türk'tür, bu Kürt'tür' diye hiçbir zaman bakmadık ve bakmıyoruz.

Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Bizim 'Sünnilik, Şiilik' gibi bir dinimiz yok. Bizim tek dinimiz var, o da İslam.

'OYUNA GELMEMELİYİZ'

Siyonist katliam şebekesinin, 'elin taşıyla elin kuşunu vurma' oyununa kesinlikle gelmemeliyiz.

Başta mezhep kavgası olmak üzere bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryolara karşı da gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bu millet namahremine uzanacak eli geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da çelik gibi iradesi ve cesaretiyle kıracak güçte, azimde, kudret ve kuvvettedir.

