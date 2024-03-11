İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Beylikdüzü’nde içinde 4 kişinin bulunduğu park halindeki araca, yaklaşan motosikletli 2 kişi kurşun yağdırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ederken, adeta can pazarı yaşandı.

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İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli 2 kişi park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Beylikdüzü Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli 2 kişi park halindeki bir aracı kurşun yağmuruna tuttu. O esnada araçta bulanan 3'ü kadın 4 kişiden 2'si yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Beylikdüzü’nde olaylı gece! İçinde 4 kişinin bulunduğu araç kurşun yağmuruna tutuldu!

"ARACA İKİ KIZ BİR ERKEK BİNERKEN TARADILAR"

Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik” dedi.


Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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