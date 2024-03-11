Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı

Kamuoyu "seçim öncesi emekliye ek zam" bekliyor. Emekliye Ramazan ve Kurban bayramları için 2'şer bin liradan toplamda 4 bin lira ikramiye verilirken, bayram ikramiyeleri 3'er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli, ikinci ücret artışı gündeminin ardından ek zam aldı.

Habertürk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret artışı ve emekliye ek zamla ilgili olarak net bir açıklama yapmadı.

Yılmaz, seçim öncesi asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin beklentilerine ilişkin bir soru üzerine, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık" dedi. Ekonomimiz büyüdükçe ve geliştikçe ve istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimlere dönük aynı stratejiyi sürdüreceğiz. "Hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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Cevdet Yılmaz, bütçenin sınırlı ve sonsuz olmadığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

Emekli ve işçiler bizim önceliğimizdi. Bu kesinlikle doğrudur. Bütçemizin ne kadara mal olduğunu görebilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yapılan aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Bununla birlikte, emekli sayımız 16 milyona ulaştı, bu da dikkate değer bir artış. Bu nedenle, en küçük bir hareketin bile büyük bir etkisi vardır. Bayram ikramiyeleri %50 arttı değil mi? Bunun parasal etkisi 27 buçuk milyar lira. Bu girişimin tek başına 27,5 milyar liralık mali bir etkisi var."

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Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirmenin seçimlerden sonra yapılacağını belirtti. Meclis nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra bu konu ele alınacak.

Akbaşoğlu, 2024 yılının emeklileri yılı olarak belirlendiğini hatırlatarak, "Emeklilerin alım gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla birlikte hepsini daha iyi bir noktaya taşımak noktasında irademiz tam" dedi.

Meclisin Nisan ayı ortalarında çalışmalarına başlayacağını ve bu tarihten önce olağanüstü bir toplantı yapmayacağını belirten Akbaşoğlu, Meclis açıldıktan sonra bu konuların tartışılacağını söyledi.

EYT üyelerinin katılımıyla emekli sayısının 16 milyona ulaştığını hatırlatan Akbaşoğlu, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilen bir takvim içerisinde ödeneceğini belirtti.

İlk bayram ikramiyesinin 9 Nisan 2024'den önce ödenmesi bekleniyor çünkü Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024'de.

Kurban Bayramı ise 16-17, 18-19 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu nedenle, Kurban Bayramı ikramiyesinin 15 Haziran 2024'ten önce ödenmesi bekleniyor.