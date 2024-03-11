İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Yılın bitmesine daha çok var." dedi. Ters bir köşe oluşturacaklar. Dolayısıyla ons altında teknik olarak düzeltme olması gerekiyor" dedi.

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İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda

Hafta boyunca, altının fiyatları rekor üstüne rekor seviyeleri test etti. Altın fiyatı iç piyasada 2250 TL'nin üzerini gördü ve onlar 2200 dolara doğru hareket etti.

Finansal analist İslam Memiş, yeni hafta için yaptığı tahminlerin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti:

İslam Memiş’in Altın Yorumu

Onların altında 2350 doları bekliyorum. Altının fiyatı 2200 dolara kadar yükseldi. Burası sakinleştirilmelidir. Bu kadar keskin yükselişlerin teknik olarak desteklenmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den gelen veriler ons altını olumlu yönde destekliyor, ancak teknik olarak düzeltmeler gerekiyor.

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Yılın sona ermesine çok var. Ters bir köşe oluşturacaklar. Bu nedenle, bizim için teknik bir düzeltme olması gerekiyor.

2150 dolar seviyesi üzerinde bir yükselişin olumlu olacağını düşünmüyorum. Bu onların sorumluluğundadır. Mart ayında veya Nisan ayında olabilir. Ama bizim tarafımızda ciddi bir tehlike var. Dikkatli olun.

Gram altının TL fiyatı için 2024 yılında yeni bir altın rekoru kıracağı söylendi. Yılın ilk çeyreğinde bu ifadeler sık sık duymaya başladık.

Her ay bir yükseliş trendi arayacağız. Gram altında hedefimiz üç bin lira.

Gram altın yatırımcısı, altınlarını artırarak 3000 TL seviyesini hedeflemelidir. Düşüşleri fırsat olarak görmelidir. Satış için daha fazla zaman var.

Cumhuriyet ve çeyrek altında işçilik oldukça yüksek. Has olsaydım gram altın alırdım."

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