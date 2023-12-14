İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili için tepki çeken açıklama! "İsrail'den nefret etmek ..." TBMM'deki konuşmasının ardından kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili İsrail Dışişleri Bakanlığında görevli bir yetkilinin tepki çeken bir paylaşımı ortaya çıktı. O paylaşıma X'te tepki yağdı.