İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili için tepki çeken açıklama! "İsrail'den nefret etmek ..."

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüdeki konuşmasının ardından birden fenalaşarak yere düşen Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı Bitken Şehir Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bitmez, hastanedeki doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.
İsrailli Yetkiliden İğrenç Paylaşım!
Yeniçağ gazetesinde yer alan bir habere göre Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı gün İsrailli bir yetkilinin eski adı twitter olan X'te provakatif bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
"İsrail'den Nefret Etmek ..."
İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, Saadet Partili Bitmez’in fenalaştığı anlara ait görüntüleri yayınlayarak "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..." ifadelerini kullandı.
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