Tesla rekora koşuyor! Tesla hissesi alan zengin olacak

Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'nın piyasa değeri tarihi bir seviyeye ulaştı ve 1 trilyon doları aştı.



Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı seçilmesinin ardından Tesla'nın önemli bir yere sahip olacağı beklentileri arttı.

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Trump, Tesla CEO'su Musk tarafından en çok desteklendi. Kampanya boyunca 130 milyar doları aştı.



Şirket hisselerinin değeri dün yüzde 8 artarak 321 doları aştı. Piyasa değeri 1 trilyon doları aşan bir değere ulaştı. Şirket hisseleri ise 6 aylık dönemde %87 arttı.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Tesla ile ilgili bazı düzenlemelerin ertelenebileceği iddia edildi. Şirket, otonom araç teknolojileri için olumlu bir yasal çerçeve oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

50 MİLYAR DOLAR DAHA KAZANDI

Bununla birlikte, Musk'ın serveti seçimden bu yana yaklaşık 50 milyar dolar arttı.

5 Kasım itibarıyla, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın toplam serveti yaklaşık 264 milyar dolar civarındaydı.