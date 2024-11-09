Yenidoğan çetesi skandalı sonrası ilk! Yoğum bakımda artık yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyanın en geniş ve kapsayıcı sağlık hizmetlerinden birini sundukları konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Memişoğlu, koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetlerinin amaçlarının olduğunu belirtti.

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YOĞUN BAKIMLARDA YENİ DÖNEM

Memişoğlu, kamu ve özel hastanelerdeki tüm yenidoğan bakımlarının işleyişlerini incelemek için Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nu kurduklarını hatırlattı. Komisyon, şimdi daha fazla acı çeken yenidoğanları ele alacak.

Memişoğlu, "Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım bilim insanlarıyla oluşturulan bu Komisyon, üniversite, özel ve kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım süreçlerini takip edecek, inceleyecek ve elde edilen sonuçlara göre sistemin daha etkin işleyişini sağlayacaktır."dedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin önde gelen yenidoğan yoğun bakım uzmanlarıyla birlikte bir denetim ve bilimsel değerlendirme komisyonu oluşturduklarını belirtti. Bu komisyon, özel ve kamu hastanelerindeki tüm yenidoğan yoğun bakım merkezlerinin işleyişlerini kapsamlı bir şekilde yeniden değerlendirecek.



İyi, etkili, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Memişoğlu, Komisyon yenidoğan yoğun bakımlara ilişkin yeni bilimsel yönergeler hazırlayacaktır.ifadelerini kullandı. Memişoğlu, bu bilimsel komisyonların acil ve erişkin yoğun bakımlarının denetimini ve işleyişlerini sürdürmesini sağlayacağını belirtti. Bilimsel komisyonlarda akademisyenler ve uzman hekimler de yer alıyor.