İsrail, Şam'da sivillere saldırdı! En az 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail bir kez daha Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail'in Şam'ın batısındaki Mezzah'da bir binaya havadan ateş açtığını bildirdi.



Suriye basını, saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Haberlerde, Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli olduğu belirtildi.



Suriye basınında, saldırının hedefinin İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu söylendi.



Saldırının yapıldığı binanın İran Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıkta olduğu bildirildi.