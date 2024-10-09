  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail, Şam'da sivillere saldırdı! En az 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Şam'da sivillere saldırdı! En az 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail Ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir binayı hedef aldı. Suriye basını, hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, Şam'da sivillere saldırdı! En az 7 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

İsrail bir kez daha Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail'in Şam'ın batısındaki Mezzah'da bir binaya havadan ateş açtığını bildirdi.

Suriye basını, saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladıAltın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı

Mehmet Şimşek bu kez sporcuları hedef aldı! Kazanç beyan etmeyen ceza ödeyecekMehmet Şimşek bu kez sporcuları hedef aldı! Kazanç beyan etmeyen ceza ödeyecek

Balık yemek isteyene iyi haber! Palamut fiyatları dibi gördüBalık yemek isteyene iyi haber! Palamut fiyatları dibi gördü



Haberlerde, Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli olduğu belirtildi.

Suriye basınında, saldırının hedefinin İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu söylendi.

Saldırının yapıldığı binanın İran Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Türkiye Lübnan için harekete geçti! Türk vatandaşları için tahliyeler başlıyor
Türkiye Lübnan için harekete geçti! Türk vatandaşları için tahliyeler başlıyor
Gazze'de ölülere de yer kalmadı! 8 Ekim 2024 Salı gazete manşetleri
Gazze'de ölülere de yer kalmadı! 8 Ekim 2024 Salı gazete manşetleri
Tarih sizi affetmeyecek! İsrail'in soykırımını destekleyen ülkeler
Tarih sizi affetmeyecek! İsrail'in soykırımını destekleyen ülkeler
İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında
İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında
Dünyada en çok çay tüketen ülke belli oldu? Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyada en çok çay tüketen ülke belli oldu? Türkiye kaçıncı sırada?
İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi
İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi
İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı
İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı