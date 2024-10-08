Balık yemek isteyene iyi haber! Palamut fiyatları dibi gördü

Zonguldak'ta birkaç haftadır 100 liranın üzerinde satılan palamutta bir düşüş görüldü. Bolluk nedeniyle palamut 80 liradan satılıyordu. Fiyatın 100 liranın altına düşmesi büyük ilgi gördü.

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Palamutların bir adetinin bir kilogram ağırlığında olduğu gerçeği de vatandaşları memnun etti. “Arkadaşlar bugün 2 kilo gelen balık 80 lira. Bu nedenle balık artık çok pahalı değil. Birkaç gün önce balık 125-150 liraydı. Bugün balık bol miktarda çıktı. Balığımız bol miktarda. Balık yirmi lira. 1 tanesi 1 kilogramdır. Dolaba koyun, dondurucuya koyun ve ardından evinizde ye. Günümüzde 80 liraya ne var? Bir bisküvi 35 ila 40 liraydı. “Bu balık üç kişiyi doyurur.”