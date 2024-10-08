Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı

Jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin düşmesi, altın piyasasını zorlamaya başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz ay Kapalıçarşı'da 3 bin liranın üzerine çıktı ve son haftada 2 bin 655 dolardan kapandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verileri, Fed'in faiz indirimi olasılığını azalttı ve bu da altın fiyatlarının yükselişini durdurdu.