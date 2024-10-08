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Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı

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Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı
Eylül ayında altın fiyatlarında bir rekor üstüne rekor yaşanmasının ardından, altın fiyatları bir miktar değer kaybetti.
Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı 1 14

Jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin düşmesi, altın piyasasını zorlamaya başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz ay Kapalıçarşı'da 3 bin liranın üzerine çıktı ve son haftada 2 bin 655 dolardan kapandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verileri, Fed'in faiz indirimi olasılığını azalttı ve bu da altın fiyatlarının yükselişini durdurdu.

Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı 2 24

Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte altının zirvedeki performansında yorgunluk belirtileri gösterdiğini söylüyor. İsrail'in İran'a yapması beklenen misillemenin gerçekleşmemesi de altın fiyatlarının yükselişini durdurdu. Altın fiyatları şu anda bir taban oluşturuyor gibi görünüyor.

Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı 3 34

Ekonomistler, ithalat kısıtlamaları nedeniyle iç ve dış piyasalar arasındaki fiyat farklılığının yeniden 4 bin doların üzerine çıktığını söylüyor. Bununla birlikte, bu hafta beklenen ithalatın gerçekleşmesi halinde, fiziki gram altın fiyatında bir miktar geri çekilme olabileceği tahmin ediliyor.

Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı 4 44

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN

2879.42

ÇEYREK ALTIN

4738.80

YARIM ALTIN

9492.8939

TAM ALTIN

18901.26

ONS ALTIN

2613.98

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