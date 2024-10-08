Altın yıl sonu ne kadar olacak? Dünya devi altındaki beklentiyi açıkladı

Jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin düşmesi, altın piyasasını zorlamaya başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz ay Kapalıçarşı'da 3 bin liranın üzerine çıktı ve son haftada 2 bin 655 dolardan kapandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verileri, Fed'in faiz indirimi olasılığını azalttı ve bu da altın fiyatlarının yükselişini durdurdu.
Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte altının zirvedeki performansında yorgunluk belirtileri gösterdiğini söylüyor. İsrail'in İran'a yapması beklenen misillemenin gerçekleşmemesi de altın fiyatlarının yükselişini durdurdu. Altın fiyatları şu anda bir taban oluşturuyor gibi görünüyor.
Ekonomistler, ithalat kısıtlamaları nedeniyle iç ve dış piyasalar arasındaki fiyat farklılığının yeniden 4 bin doların üzerine çıktığını söylüyor. Bununla birlikte, bu hafta beklenen ithalatın gerçekleşmesi halinde, fiziki gram altın fiyatında bir miktar geri çekilme olabileceği tahmin ediliyor.
GRAM ALTIN
2879.42
ÇEYREK ALTIN
4738.80
YARIM ALTIN
9492.8939
TAM ALTIN
18901.26
ONS ALTIN
2613.98