İsrail saldırısı sonucu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki personel ve hastalar zorla tahliye edilerek kapatıldı!

Filistin Kızılayı açıklama yaptı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ederek hastane girişlerinin de kapatılması sonucu hastane faaliyetleri durudurularak hizmet dışı bırakıldığını belirtti.

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İsrail saldırısı sonucu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki personel ve hastalar zorla tahliye edilerek kapatıldı!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerinin kapatılması sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

ZORLA TAHLİYE EDİLEN HASTANENİN GİRİŞLERİ DE KAPATILDI

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus'taki kentindeki Al-Amal Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerinin kapatılması sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

İsrail saldırısı sonucu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki personel ve hastalar zorla tahliye edilerek kapatıldı!
Uluslararası toplumun hastane için gerekli korumayı sağlayamadığını vurgulanan açıklamada, hastanenin 40 günden fazla bir süredir kuşatma altında olduğu ve bu sürede birkaç kez saldırıya uğradığı ifade edildi.

İsrail saldırısı sonucu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki personel ve hastalar zorla tahliye edilerek kapatıldı!
Öte yandan İsrail güçlerinin dün Al-Amal Hastanesi'ne düzenlediğini saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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