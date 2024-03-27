İsrail saldırısı sonucu, Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi'ndeki personel ve hastalar zorla tahliye edilerek kapatıldı!

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Al-Amal Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerinin kapatılması sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.

ZORLA TAHLİYE EDİLEN HASTANENİN GİRİŞLERİ DE KAPATILDI

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus'taki kentindeki Al-Amal Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarını ve yaralıları zorla tahliye ettiği ve hastanenin girişlerinin kapatılması sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.



Uluslararası toplumun hastane için gerekli korumayı sağlayamadığını vurgulanan açıklamada, hastanenin 40 günden fazla bir süredir kuşatma altında olduğu ve bu sürede birkaç kez saldırıya uğradığı ifade edildi.



Öte yandan İsrail güçlerinin dün Al-Amal Hastanesi'ne düzenlediğini saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Sahte dolarla alışveriş yaptığı esnafı dolandırmak istedi, bakın nasıl yakayı ele verdi!

Oy kullanmayana ceza var mı? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmazsak ne olur?

İhtiyaç kredisinde yeni dönem başlıyor! 100 bin TL kredi fırsatı

Haberin Devamı

Altın fiyatlarında durum ne? Altın çıkacak mı, inecek mi? İşte Altın fiyatlarında son durum...