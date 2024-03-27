Altın fiyatlarında durum ne? Altın çıkacak mı, inecek mi? İşte Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü korumasıyla birlikte sakin seyire geçiş yaptı. Altın fiyatları 2 gündür yatay seyirde işlem görüyor.Altın fiyatları, yeni güne yatay başladı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak kişisel tüketici harcamaları (PCE) verisine odaklandı.

Ons altın, bugün yüzde 0,02 düşüşle 2.178 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Gram altın, 2.256 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.728 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Dolar, ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 104 seviyesinin üzerine çıktı.

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