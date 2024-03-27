Oy kullanmayana ceza var mı? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmazsak ne olur?

Türkiye'deki seçim yasalarına göre oy kullanmak zorunludur. Bununla birlikte, bu zorunluluğun ihlali durumunda cezalar belirli kurallara tabidir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK, oy kullanımını onaylamadığı durumlarda cezai işlem uygular.

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2010 yılında, oy kullanmama cezası 22 TL olarak ilan edildi. Bununla birlikte, 2023 genel seçimlerinde oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlendi. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödemeler Maliye Bakanlığı ya da PTT tarafından yapılıyor.

Bununla birlikte, silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları ve askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler ve kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar seçimde oy kullanamayacak.