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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu yine füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İsrail ordusu dün gece de durmadı. Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu yine füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in dün akşam ve gece boyu sürdürdüğü saldırıların adresi, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti, güneydeki Han Yunus ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu yine füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kemal Advan Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya'nın El-Faluca bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'nde Ed-Dahduh ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu yine füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise Han Yunus'a bağlı Beni Süheyla bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı eve düzenlenen saldırıda 10, El-Fuhari kasabasında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak:AA

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