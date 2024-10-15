En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli fark alacak mı? Emekli Sandığı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli fark alacak mı? Emekli Sandığı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı
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2025 yılına yaklaşırken, asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşlarına yönelik beklentiler de artmaya başladı. Milyonlarca emekli, yeni yılın ocak ayından itibaren ne kadar zam alacaklarını ve en düşük emekli maaşının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayında, milyonlarca memur ve emekli için maaş zam oranları açıklanacak.