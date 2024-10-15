En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli fark alacak mı? Emekli Sandığı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı

2025 yılına yaklaşırken, asgari ücret, emekli maaşları ve memur maaşlarına yönelik beklentiler de artmaya başladı. Milyonlarca emekli, yeni yılın ocak ayından itibaren ne kadar zam alacaklarını ve en düşük emekli maaşının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ocak ayında, milyonlarca memur ve emekli için maaş zam oranları açıklanacak.

1 5 Ocak ayı, milyonlarca işçi, memur ve emekli için maaş zamları için bir hedefti. 6 aylık bir zam oranı, memurlar, memur emeklileri ve işçi emeklileri için zam olarak uygulanır. Eylül ayında üç aylık bir enflasyon meydana geldi. Bunun bir sonucu olarak, temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplam enflasyon %8,92 olarak kaydedildi. 2 5 EMEKLİLİK ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



İşçi emeklilerinin yüzde 8,92'lik zammı şimdiden onaylandı.



Haziran ayında, emekliler altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam aldı.



Ocak ayının ilk haftasında güncel emekli maaş oranları açıklanacaktır. 3 5 Temmuz ayında memur ve emeklilere yüzde on sözleşme zammı uygulandı. 6 ayda bu oranı aşan bir enflasyon farkı elde edecekler.



Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 6'lık bir zam da enflasyon farkına eklenecek.



Enflasyon henüz yüzde onu aşmadığı için memurlar fark almaya hak kazanamadı.

4 5 Piyasa tahminlerine göre altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde on beş olacağı tahmin ediliyor. 5 5 İşçi emeklileri, altı aylık enflasyon oranında bir zammın avantajına sahiptir.



Bu durum gerçekleşirse, emeklilerin yıl sonu zam oranı yaklaşık yüzde 15 olacak.



