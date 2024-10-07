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İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail ordusu Dahiye bölgesindeki çeşitli hedeflere yeni bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında
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23 Eylül'den bu yana İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait noktalara saldırdı. 3 farklı patlama sesi duyuldu.

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Lübnan devlet medyası, en az üç patlama sesi duyduğunu bildirdi. İsrail ordusu önce sivilleri tahliye etmeye çağırdı. Lübnan'ın güneyindeki kara harekatı için İsrail'in kuzeyinde yasak olan bölgelerin sayısı ordu tarafından altıya çıkarıldı. Bu alanlara giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Lübnan'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan'daki eylemleri BM güçlerini tehlikeye atıyor, bu durum kabul edilemez" dedi.

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