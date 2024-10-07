İsrail durmuyor! Beyrut ağır bombardıman altında

23 Eylül'den bu yana İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait noktalara saldırdı. 3 farklı patlama sesi duyuldu.

İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi

İslam Memiş bugüne özel uyardı! Altında Pazartesi'ye özel aralık...

Narin evde öldürülmüş! Bu olay soruşturmanın seyrini değiştirecek

Lübnan devlet medyası, en az üç patlama sesi duyduğunu bildirdi. İsrail ordusu önce sivilleri tahliye etmeye çağırdı. Lübnan'ın güneyindeki kara harekatı için İsrail'in kuzeyinde yasak olan bölgelerin sayısı ordu tarafından altıya çıkarıldı. Bu alanlara giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Lübnan'da yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan'daki eylemleri BM güçlerini tehlikeye atıyor, bu durum kabul edilemez" dedi.