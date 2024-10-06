  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi

İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi

İran'ın tüm havalimanlarında uçuşlar yerel saatle 21.00 ile yarın yerel saatle 06.00 arasında iptal edildi.

İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi
Yayınlanma:

İran ve İsrail arasındaki artan gerilim, İran'da yarına kadar tüm uçuşları iptal ettirdi.

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınızEvi olan herkesi ilgilendiriyor! O tarihe kadar ödeme yapmak zorundasınız

Narin evde öldürülmüş! Bu olay soruşturmanın seyrini değiştirecekNarin evde öldürülmüş! Bu olay soruşturmanın seyrini değiştirecek

Evlilik kredisinde şartlar değişti! 3 il daha dahil edildiEvlilik kredisinde şartlar değişti! 3 il daha dahil edildi



İran basınının İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, İran'ın tüm havalimanlarında uçuşların yerel saatle 21.00'dan yarın yerel saatle 06.00'a kadar iptal edildiği belirtildi.

Sözcü, haberlerde operasyonel kısıtlamalar nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söyledi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı
İsrail hiç hasar olmadı açıklamasında bulunmuştu! İran'ın balistik füze ile vurduğu askeri üssündeki hasar ortaya çıktı
İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu
İran ile İsrail savaşırsa hangi ülke kimi destekler? İşte olası 3. dünya savaşı senaryosu
Rusya Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: Çok sayıda yaralının arasında çocuklarda var!
Rusya Ukrayna'da bir apartmanı vurdu: Çok sayıda yaralının arasında çocuklarda var!
Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!
Nepal'de can kaybı artıyor: Şiddetli yağış ve sel yüzlerce can aldı!
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Acil ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Acil ateşkes çağrısı
İran saldırısı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama! İran ağır bedel ödeyecek
İran saldırısı sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama! İran ağır bedel ödeyecek
BM'den acil çağrı: "Hemen son verin"
BM'den acil çağrı: "Hemen son verin"