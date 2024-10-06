İran'da kırmızı alarm! Tüm uçuşlar iptal edildi
İran'ın tüm havalimanlarında uçuşlar yerel saatle 21.00 ile yarın yerel saatle 06.00 arasında iptal edildi.
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İran ve İsrail arasındaki artan gerilim, İran'da yarına kadar tüm uçuşları iptal ettirdi.
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İran basınının İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsüne dayandırdığı haberlerde, İran'ın tüm havalimanlarında uçuşların yerel saatle 21.00'dan yarın yerel saatle 06.00'a kadar iptal edildiği belirtildi.
Sözcü, haberlerde operasyonel kısıtlamalar nedeniyle uçuşların iptal edildiğini söyledi.
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