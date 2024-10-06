Narin evde öldürülmüş! Bu olay soruşturmanın seyrini değiştirecek

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'ndeki sekiz yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma, Güran'ın kendi evinde bir odada katledildiğini ortaya çıkardı.



Soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre, HalkTV'den Ferit Demir'in haberine göre evde birçok delilin yok edilmesi için çeşitli yöntemler kullanıldı. Evdeki eşyaların, kıyafetlerin ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı keşfedildi. Delilleri yok etme çabalarına rağmen DNA'nın bazı eşyalar üzerinde tespit edildiğini öğrendiler.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ağustos günü Narin'in evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.

HTS KAYITLARININ TESPİTİ TAMAMLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında, şüpheli olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından daraltılmış HTS kayıtlarının tespit edilmesi sonucunda çok sayıda bilginin elde edildiği belirlendi.

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Daraltılmış HTS kayıtları, tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in eve geldiği saat 15.15'ten önce kardeşi Arif Güran'ın evinde olduğunu gösteriyor. Narin eve geldiğinde orada olduğu ve daha sonra kısa süreli olarak evden ayrıldığı en az üç kez tespit edildi.