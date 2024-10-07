İslam Memiş bugüne özel uyardı! Altında Pazartesi'ye özel aralık...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftayı altın, dolar ve Euro ekseninde analiz etti. Gram altında 100 liralık bir aralık olduğunu da belirtti.Memiş, YouTube kanalında yaptığı tahminlerde, sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti.
Para piyasalarında yoğun bir hafta geride kaldı. Bu da piyasayı geride bıraktı, özellikle sert dalgalanmaların olduğu bir piyasada. Bu hafta borsadaki sert düşüşler, eurodaki düşüşler, altın ve kripto paralardaki yatay bir seyir en çok dikkat çeken şeylerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verileri yayınlandı. Küresel piyasalar bu bilgiyi çok önemli buldu. Piyasalar genellikle 150 bin olarak bekliyordu, ancak sonuç 254 bin oldu. Bir dalgalanma oldu ama piyasaya çok bir etkisinin olmadığını hep beraber gördük.
Hem iç hem de dış piyasalarda dolar endeksi 102 seviyesinin üzerinde yükseldiği için dolar bu haftanın en güçlü enstrümanı oldu ve değer kazandı. Euro, dolar karşısında en çok değer kaybetti. Euro-dolar paritesi 1.1050 destek seviyesini aştı.Euronun bu hafta özel olarak daha ucuz olduğunu ve bana sorsalar ne alırdım TL'yi euro olarak göreceğim. Bu haftanın en güçlü yatırım aracının euro olduğunu tekrar belirtmek isterim.
Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine yükselirken, TL de 34 lira seviyesinin üzerine tekrar yükseldi. Özellikle ifade ettiğim gibi, dolar TL kurundaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve bu yıl sonuna kadar 40 lira seviyesinin üzerinde bir öngörümde herhangi bir değişiklik yapmadığımı anımsatmak isterim.