İslam Memiş bugüne özel uyardı! Altında Pazartesi'ye özel aralık...

Para piyasalarında yoğun bir hafta geride kaldı. Bu da piyasayı geride bıraktı, özellikle sert dalgalanmaların olduğu bir piyasada. Bu hafta borsadaki sert düşüşler, eurodaki düşüşler, altın ve kripto paralardaki yatay bir seyir en çok dikkat çeken şeylerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verileri yayınlandı. Küresel piyasalar bu bilgiyi çok önemli buldu. Piyasalar genellikle 150 bin olarak bekliyordu, ancak sonuç 254 bin oldu. Bir dalgalanma oldu ama piyasaya çok bir etkisinin olmadığını hep beraber gördük.