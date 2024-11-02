İsmailağa Cemaati'nden önemli açıklama: Cemaati karalamaya çalışan o isimler kim, saldırı tehdit mi?

İsmailağa Camisi'ne gelen bir kişi avluda silahla havaya ateş açtı. Saldırı sonrası İsmailağa Cemaati'nden açıklama geldi. Cemaati karalamaya çalışan o isimler kim, saldırı tehdit mi? İşte o önemli açıklama...

İsmailağa Camisi'ne gelen bir kişi avluda silahla havaya ateş açtı. İsmailağa Cemaati, yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada karalamalara dikkat çekip, "Bugünkü provokatif hadise, operasyonun bir parçası" ifadelerine yer verdi.

Balat'ta İsmail Ağa Camisi'nin avlusuna gelen zanlı M.Ş.Ö, belinden çıkardığı silahla havaya ateş açıp geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ilçede bir noktaya bırakarak yaya olarak kaçtığını belirledi.

ŞÜPHELİ YAYA OLARAK KAÇTI

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, M.Ş.Ö. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu, şüphelinin daha önce de imamı sosyal medyadan tehdit ettiği iddia edildi.

Yaşananlara ilişkin İsmailağa Cemaati'nden açıklama yapıldı.

"OPERASYONUN BİR PARÇASI"

Açıklamada, "Bugün yaşanan provokatif hâdise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kamuoyuna,

"Bir süredir tarîkat ve cemaatlere yönelik operasyonlar doğrultusunda çeşitli şekillerde ortaya çıkan son derece tehlikeli hâdiselerle karşılaşmaya devam ediyoruz.

Cemaatimiz özelinde 2,5 yıldır vaaz kürsülerinden, televizyon kanallarından ve organize trollerle sosyal medya üzerinden yürütülen her türlü tezvirat ve karalamaya şahid olduk. Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesine ve torunlarına yönelik sözlü taciz ve taarruzların, isim isim hedef gösteren söylemlerin, hanımların ses kayıtlarının paylaşılması da dâhil her türlü yalan ve iftiranın, hatta terör örgütleriyle ilişkilendirmelerin kışkırtıcı bir dille ortaya döküldüğü süreci yakından takip ettik. Organize şekilde dört koldan yürütülen algı yönetiminin geldiği son noktayı endişeyle takip ediyoruz.

Daha önce iki hocamızı şehid verdiğimiz İsmailağa Camii avlusunda, cuma hutbesi esnasında, yeniden silah seslerinin yükseldiği bir gün yaşadık. Bugün yaşanan provokatif hâdise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır. Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır.

Cemaatimize yönelik iftira ve ithamlarla ilgili daha önce başlatılan hukukî süreçler yakından takip edilmekle beraber, bugünkü saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulmuş ve takibat başlatılmıştır.

İnanıyoruz ki cemaatimizin ve sevenlerimizin sağduyusu ve dualarıyla bu süreç selâmetle neticelenecektir. Gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz ilmî ve hayrî hizmetleri engellemek isteyenler emellerine asla ulaşamayacaklardır."

https://x.com/ismailaga_cami/status/1852392264812618037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1852392264812618037%7Ctwgr%5Efbdb82c38929da2146633e0c027d8392d7348adb%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.haber7.com%2Fguncel%2Fhaber%2F3474681-provokasyon-sonrasi-ismailaga-cemaatinden-aciklama-cemaati-karalayan-isimlere-suclama