İslam Memiş ev almak isteyenlere tüyo verdi! Altın ile ev almak mantıklı mı?

Geçtiğimiz haftalarda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasa değerlendirmelerini yaparken altın yatırımına ilişkin tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş, haftayı 10.781 puanla %1 artışla kapattığını açıkladı. Ülkenin gri listeden çıkmasının borsada da çok fazla heyecan yaratmayacağını belirten Memiş, yabancı yatırımcıların da gelmesini beklemediklerini söyledi.

Mülakat sistemi tamamen değişiyor! MEB yeni mülakat sistemi nasıl olacak?

Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor

36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu

Dolar 32,80 seviyesinde seyrederken, önümüzdeki hafta 32,60 TL seviyelerini görebileceğini belirtti. Uluslararası piyasalarda doların güçlenmesine rağmen, dolar endeksinde düşüş beklendiğini belirtti.

"Altın Satıp Ev Almak Mantıklı Mı?"

Memiş, altın satıp ev almak mantıklı mı? sorusuna yanıt olarak, elinde altın olan ve kira geliri elde eden yatırımcılara toprak almayı önerdi. Memiş, emlak fiyatlarının TL bazında düşmeyeceğini belirterek, "Bu sorunu cevabına evet diyorum" dedi.

Haberin Devamı

Elimde altın ve kira gelirim de varsa, bu parayı yeniden toprak satın alarak değerlendireceğim. Emlak fiyatları TL bazında gerilemeyecek. Bunu sık sık belirtiyorum. Kredi muslukları kapansa satışlarda düşüş olsa da, ev satışları 3 milyondan 2.7 milyona geriledi. O ev 1 milyona yükseldi. Aradaki 300 bin liraya güveniyor. Bir hesaplama yapsa ve kaç yıllık gelirimle ev alabileceğimi hesaplasa, gerçekleri zaten değerlendirebileceksiniz. "Ev alabilecek kadar altınım var ve kira gelirim yoksa altını satar evi alırım" dedi.