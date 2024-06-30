İslam Memiş ev almak isteyenlere tüyo verdi! Altın ile ev almak mantıklı mı?

İslam Memiş yanıt verdi! Altın satarak ev alınır mı? Ünlü ekonomist hem altın hem de ekonomi ile alakalı çok önemli açıklamalar yaptı.

YAYINLAMA
Google News
İslam Memiş ev almak isteyenlere tüyo verdi! Altın ile ev almak mantıklı mı?

Geçtiğimiz haftalarda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasa değerlendirmelerini yaparken altın yatırımına ilişkin tavsiyelerde bulundu. İslam Memiş, haftayı 10.781 puanla %1 artışla kapattığını açıkladı. Ülkenin gri listeden çıkmasının borsada da çok fazla heyecan yaratmayacağını belirten Memiş, yabancı yatırımcıların da gelmesini beklemediklerini söyledi.

Mülakat sistemi tamamen değişiyor! MEB yeni mülakat sistemi nasıl olacak?Mülakat sistemi tamamen değişiyor! MEB yeni mülakat sistemi nasıl olacak?

Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyorKredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor

36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu

Dolar 32,80 seviyesinde seyrederken, önümüzdeki hafta 32,60 TL seviyelerini görebileceğini belirtti. Uluslararası piyasalarda doların güçlenmesine rağmen, dolar endeksinde düşüş beklendiğini belirtti.

"Altın Satıp Ev Almak Mantıklı Mı?"

Memiş, altın satıp ev almak mantıklı mı? sorusuna yanıt olarak, elinde altın olan ve kira geliri elde eden yatırımcılara toprak almayı önerdi. Memiş, emlak fiyatlarının TL bazında düşmeyeceğini belirterek, "Bu sorunu cevabına evet diyorum" dedi.

Elimde altın ve kira gelirim de varsa, bu parayı yeniden toprak satın alarak değerlendireceğim. Emlak fiyatları TL bazında gerilemeyecek. Bunu sık sık belirtiyorum. Kredi muslukları kapansa satışlarda düşüş olsa da, ev satışları 3 milyondan 2.7 milyona geriledi. O ev 1 milyona yükseldi. Aradaki 300 bin liraya güveniyor. Bir hesaplama yapsa ve kaç yıllık gelirimle ev alabileceğimi hesaplasa, gerçekleri zaten değerlendirebileceksiniz. "Ev alabilecek kadar altınım var ve kira gelirim yoksa altını satar evi alırım" dedi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sigaraya zam geliyor! Temmuz ayında sigara ne kadar olacak?
Sigaraya zam geliyor! Temmuz ayında sigara ne kadar olacak?
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor
Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor
Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor
Son Haberler
Son dakika! İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında patlama meydana geldi ölü ve yaralılar var
Son dakika! İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında patlama meydana geldi ölü ve yaralılar var
İslam Memiş ev almak isteyenlere tüyo verdi! Altın ile ev almak mantıklı mı?
İslam Memiş ev almak isteyenlere tüyo verdi! Altın ile ev almak mantıklı mı?
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
NUN ne demek anlamı nedir? NUN okulu kimin, sahibi kim? NUN okullarının yıllık ücreti ne kadar?
NUN ne demek anlamı nedir? NUN okulu kimin, sahibi kim? NUN okullarının yıllık ücreti ne kadar?
Bu fiyatları görmeden alış veriş yapmayın! Tarım kredi Market'ten 29 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında geçerli dev indirim kampanyası
Bu fiyatları görmeden alış veriş yapmayın! Tarım kredi Market'ten 29 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında geçerli dev indirim kampanyası
Araba alacaklar buna dikkat! Yeni karar fırsatçıları çok üzecek
Araba alacaklar buna dikkat! Yeni karar fırsatçıları çok üzecek
Çok Okunanlar
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 30 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 30 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni düzenleme! Maaş sistemi değişiyor
Asgari ücrete ve emekli maaşına yeni düzenleme! Maaş sistemi değişiyor
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları
Yorumlananlar