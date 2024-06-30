Mülakat sistemi tamamen değişiyor! MEB yeni mülakat sistemi nasıl olacak?

Öğretmen adaylarının mülakata hazırlanırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli şeyler vardır. Adaylar, sözlü sınav giriş belgesi ve kimlik kartı ile mülakat günü sınav binasına giriş yapabilmeleri için belirtilen gün ve saatte hazır olmalıdır. Ek belgeleri olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.

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Adayların sorumlu olduğu konular kısa mesaj yoluyla cep telefonlarına bildirilecek ve bu konular dışında sorularla karşılaşmayacaklar. Adaylar, mülakat sırasında komisyon tarafından değerlendirilecek. Adaylardan kendi alanlarındaki ders konusunu açıklamaları istenecek. Bu, öğretmenlerin alan bilgilerini ve ders anlatma becerilerini ölçmek için kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Batan Tekin, "Hiçbir arkadaşımızın hakkı yenmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz" dedi. Adayların sınavdan çıkmadan önce puanlarının sisteme aktarılması, yeni sistemin en önemli yeniliklerinden biri olacak. Bu, değerlendirme sürecini daha açık ve daha hızlı hale getirecektir.

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Adayların Cevaplaması Gereken Sorular

Mülakat sırasında adaylar hem Genel Kültür hem de Eğitim Bilimleri sorularına yanıt verecekler. Yeni sistem, önceki yıllarda uygulanan mülakatlardan farklı olarak adayların sınav sonuçlarını hemen öğrenmelerini sağlar.