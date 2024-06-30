Mülakat sistemi tamamen değişiyor! MEB yeni mülakat sistemi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarının mülakat süreçlerini büyük ölçüde değiştirerek sistemi yeniden tasarladı. Yeni düzenlemeye göre, adaylar kimliklerini gizli tutmak için sınav merkezlerine alınacak.

YAYINLAMA
Google News
Mülakat sistemi tamamen değişiyor! MEB yeni mülakat sistemi nasıl olacak?

Öğretmen adaylarının mülakata hazırlanırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli şeyler vardır. Adaylar, sözlü sınav giriş belgesi ve kimlik kartı ile mülakat günü sınav binasına giriş yapabilmeleri için belirtilen gün ve saatte hazır olmalıdır. Ek belgeleri olmayan adaylar mülakata alınmayacaktır.

Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyorKredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor

36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu

Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyorKiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 zam sınırı sonrası yeni dönem başlıyor

Adayların sorumlu olduğu konular kısa mesaj yoluyla cep telefonlarına bildirilecek ve bu konular dışında sorularla karşılaşmayacaklar. Adaylar, mülakat sırasında komisyon tarafından değerlendirilecek. Adaylardan kendi alanlarındaki ders konusunu açıklamaları istenecek. Bu, öğretmenlerin alan bilgilerini ve ders anlatma becerilerini ölçmek için kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Batan Tekin, "Hiçbir arkadaşımızın hakkı yenmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz" dedi. Adayların sınavdan çıkmadan önce puanlarının sisteme aktarılması, yeni sistemin en önemli yeniliklerinden biri olacak. Bu, değerlendirme sürecini daha açık ve daha hızlı hale getirecektir.

Adayların Cevaplaması Gereken Sorular

Mülakat sırasında adaylar hem Genel Kültür hem de Eğitim Bilimleri sorularına yanıt verecekler. Yeni sistem, önceki yıllarda uygulanan mülakatlardan farklı olarak adayların sınav sonuçlarını hemen öğrenmelerini sağlar.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KPSS takvimi açıklandı! 2024 KPSS sınav takvimi
KPSS takvimi açıklandı! 2024 KPSS sınav takvimi
Son dakika! Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı
Son dakika! Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları açıklandı
MEB’de torpil isteği iddalarına cevap geldi: Bakanlık açıklama yaptı
MEB’de torpil isteği iddalarına cevap geldi: Bakanlık açıklama yaptı
ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/2 başvuruları başladı!
ÖSYM duyurdu: YÖKDİL/2 başvuruları başladı!
Son Haberler
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
Bugün altın ne kadar? 0.25 gram, 0.50 gram 1 gram, çeyrek ve 14 ayar altın ne kadar? 30 Haziran 2024 Pazar güncel altın fiyatları
Spora gitmeden, diyet yapmadan 10 ayda 23 kilo verdi! İşte o basit ama etkili zayıflama yöntemi
Spora gitmeden, diyet yapmadan 10 ayda 23 kilo verdi! İşte o basit ama etkili zayıflama yöntemi
Yıldız Basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi ile el ele dudak dudağa görüntülendi
Yıldız Basketbolcu Alperen Şengün, sevgilisi ile el ele dudak dudağa görüntülendi
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Derslerinde başarılı öğrencilere ödül var! Takdir ve Teşekkür alan öğrenciye destek ödemesi
Derslerinde başarılı öğrencilere ödül var! Takdir ve Teşekkür alan öğrenciye destek ödemesi
Engelli öğretmen atamaları ne zaman olacak?
Engelli öğretmen atamaları ne zaman olacak?
Çok Okunanlar
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Türklere Alman defansı: 30 Haziran 2024 pazar tüm gazete manşetleri
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 30 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 30 Haziran 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor
Kredi almak isteyen PTT’ye gitsin! PTT 100 bin TL kredi veriyor
36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu
36 bin kişiyi dolandırmışlardı! 10 milyar liralık vurgunun detayları belli oldu
Bakan Tekin'den önemli açıklama: 4 dersten kalan öğrenciye sınıf tekrarı!
Bakan Tekin'den önemli açıklama: 4 dersten kalan öğrenciye sınıf tekrarı!
ÖSYM duyurdu: 'KPSS' önlisans başvuruları başladı!
ÖSYM duyurdu: 'KPSS' önlisans başvuruları başladı!
Yorumlananlar
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları kaç lira? 0.25, 0.50, 1gram, Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ve ons altın ne kadar? 29 Haziran güncel altın fiyatları