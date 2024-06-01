Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Uzun yola giderken bunu bilmelisiniz

Uzun yola çıkanlara uyarılar art arda geldi, tatile çıkmak amacıyla. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Elif Çandır da uzun yola çıkarken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.

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Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Uzun yola giderken bunu bilmelisiniz

Bayram yaklaşırken, birçok insan uzun yolculuklara çıkmayı planlıyor. Kavurucu sıcaklarda araba içinde saatlerce kalmak sürücüler ve yolcular için zordur.

Yolculuğu rahat geçirmek isteyenler ise bunu çözmek için çeşitli yollar arıyor. Plaja gitmeden plaj kıyafetleriyle araba kullananlar bile var. Bu nedenle uzmanlar sürekli olarak uyardı.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Elif Çandır, uzun yolculuklarda giyilecek ayakkabının önemini vurguladı. Sigorta Sorunları Derneği (SİSODER) Başkan Vekili Şükrü Okatan, gazetevatan.com'a yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada sıklıkla tartışılan "Terlikle sürüş anında meydana gelen kazaların zararını sigorta şirketleri karşılamıyor" iddiasına yanıt verdi.

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Okatan, ortaya atılan iddialar üzerine KASKO ve sigorta şirketleri ile görüştüğünü belirterek, "Terlikle araç kullanımında meydana gelen kazada, hasarın ödemediği ile ilgili yorumlar tamamen şehir efsanesidir. Bu konuyla ilgili olarak yetkili kişilerle yaptığımız görüşmelerde tarafıma, yorumda herhangi bir kaza durumunda zararın karşılanmadığına ilişkin herhangi bir maddenin yer almadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bununla birlikte, trafik kanununda bu konuyla ilgili herhangi bir yasa yoktur ve sürücü kusuru olarak kabul edilmez. Böyle bir uygulamanın sadece bir ülkede olduğunu biliyoruz. Konuyla ilgili ayrıntılar hakkında bilgi sahibi değiliz, dedi.

Okatan, "Sigorta firmalarının birçoğu da böyle bir ret kararı verme durumun söz konusu olmadığını iletti" dedi.

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