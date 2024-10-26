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İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu?

İsrail'in İran'a gece itibarıyla başlattığı saldırılarından dolayı sıcak saatler devam ediyor: İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu? İşte ayrıntılar...

İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu?
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İsrail'in İran'a gece itibarıyla başlattığı saldırılarından dolayı sıcak saatler devam ediyor: İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu? İşte ayrıntılar...

İran ordusu, İsrail'in gece itibarıyla başlattığı saldırılarından dolayı 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu?

İran ordusu, İsrail'in gece saatlerinde yaptığı saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Askerlerin hangi bölgeye düzenlenen saldırıda öldüğüne dair bilgi verilmedi.
İran, İsrail'in saldırılarında iki askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda iki askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Askerlerin hangi bölgede hayatını kaybettiği bilgisi verilmezken, konuyla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

İran'dan misilleme olacak mı? İsrail saldırısının bilançosu ne oldu?

İRAN KARŞILIK VEREBİLİR

Suudi Arabistan, İsrail'in İran saldırısını kınarken, Tasnim haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduklarını ve "orantılı bir karşılık" verileceği söyledi.

MİSİLLEME OLACAK MI?

İran ile İsrail arasında karşılıklı misillemeler devam ediyor. Bu kapsamda Tel Aviv yönetimi, gece saatlerinde İran'da bazı noktalara saldırılar gerçekleştirdi. İsrail ordusu, askeri hedefleri vurduklarını ve operasyonu tamamladıklarını ifade ederken, İran cephesi ise, saldırılar neticesinde kısıtlı bir hasar oluştuğunu söyledi.

ABD VE İNGİLTERE "ARTIK DURUN" DEDİ

ABD ve İngiltere hükümetleri, İran'a çağrı yaparak, İsrail'e karşılık vermemesini istedi. İki başkent de karşılık saldırıların durmasını ve gerilimin düşürülmesini talep etti.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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