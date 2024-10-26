TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi

Terör örgütü PKK'nın haince saldırdığı TUSAŞ tesislerinde yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi.

Terör örgütü PKK'nın TUSAŞ tesislerine yönelik saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'i taburcu edildi. 7 yaralının ise durumu stabil, tedavileri devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın TUSAŞ tesislerine yönelik saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini, 7 yaralının ise durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

PKK'DAN ALÇAK AÇIKLAMA

Alçak saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi. PKK'nın, terör örgütüne yakın bir sitede yer verilen açıklamasında saldırının "Apocu fedai ruhla gerçekleştiğinin" belirtilmesi dikkati çekti. Alçak saldırıyı üstlenen PKK, 5 şehidin olduğu olayla ilgili "Sivillerin hedef alınmadığı" propagandasını yaptı ve "Zorunlu olarak bir kişi yaşamını yitirdi" denildi.

TERÖRİSTLER HEM PKK'LI HEM HDP'Lİ ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının faillerinin PKK'lı teröristler Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğunu açıkladı. Alçiçek'in 2014-2015'te HDP'nin Hakkari Merkez İlçe Eş Başkanlığı yaptığı ortaya çıktı. Örek'in de sosyal medyada HDP paylaşımları bulunuyor.

HAİN SALDIRIDA 5 KİŞİ ŞEHİT OLDU

23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine iki terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi şehit olmuştu. Saldırı şöyle gerçekleşti:

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Biri kadın 2 terörist Kahramankazan'da bir ticari taksiye bindi. Sürücüyü öldürüp arka koltuğa koyan teröristler, gasp ettikleri taksiyle saat 15.26'da TUSAŞ kampüsüne geldi. 2 terörist araçtan iner inmez uzun namlulu silahlarla vardiya çıkışındaki personele ateş açtı.

Kadın terörist, nizamiyede kendini patlattı, erkek terörist ise yan binaya girdi. Üst kata çıkan terörist ateş açarak odaları dolaştıktan sonra koridordu kendini patlattı. Saldırıda taksi şoförü Murat Arslan'ın yanı sıra TUSAŞ'ta görevli Zahide Güçlü, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.

TSK'DAN OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ'ı hedef alan saldırının ardından Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini gece baskınlarıyla vurdu. İki gündür devam eden harekatlarda 120 terör hedefi imha edildi, 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Haber7

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