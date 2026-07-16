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Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı!

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Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 8 milyon takipçili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğraflardaki mutluluğunun sebebini açıkladı...
Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 1 18

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 8 milyon takipçili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğraflardaki mutluluğunun sebebini açıkladı...

Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 2 28

Son dönemlerde yaptırdığı estetik ameliyatlarla gündeme gelen ve dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, 8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarını paylaştı.

Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 3 38

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü şarkıcı, yazdığı açıklama yazısı ile neşesinin sebebini açıkladı.

Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 4 48

YENİ BİR ŞARKI OLABİLİR Mİ?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yeni duyurularını oradan bildiren Gündeş, son olarak paylaştığı ikili fotoğrafa şu açıklamayı düştü:

Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 5 58

"Beni bu kadar mutlu eden şey... Yeni bir şarkı olabilir mi?"

Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 6 68

Arabada çekildiği pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarını kısa bir zaman sonra yeni şarkısı ile buluşturacağının müjdesini verdi.

Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 7 78
Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı! 8 88
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