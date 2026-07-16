Mutluluk pozları boşa değilmiş: Ebru Gündeş bombayı patlattı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 8 milyon takipçili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğraflardaki mutluluğunun sebebini açıkladı...
Son dönemlerde yaptırdığı estetik ameliyatlarla gündeme gelen ve dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş, 8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarını paylaştı.
Mutluluğu yüzünden okunan ünlü şarkıcı, yazdığı açıklama yazısı ile neşesinin sebebini açıkladı.
YENİ BİR ŞARKI OLABİLİR Mİ?
Sosyal medyayı aktif kullanan ve yeni duyurularını oradan bildiren Gündeş, son olarak paylaştığı ikili fotoğrafa şu açıklamayı düştü:
"Beni bu kadar mutlu eden şey... Yeni bir şarkı olabilir mi?"
Arabada çekildiği pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, hayranlarını kısa bir zaman sonra yeni şarkısı ile buluşturacağının müjdesini verdi.