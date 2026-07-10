Denizde tarihi rekor: Japon bilim insanları şu ana kadar görülmemiş miktarda altın keşfetti!

Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir su altı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek altın rezervi bulunulduğu açıklandı.

Japon bilim insanları, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki Izu takımadalarında yer alan Aogashima Adası'nın 12 kilometre doğusundaki Higashi-Aogashima kalderasında, dünya genelinde şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek yoğunlukta altın rezervini tespit etti.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, su altındaki volkanik kraterde yer alan aktif hidrotermal bacalar ve tepeler, yüksek miktarda altın üretiyor.

Shizuoka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesinden araştırmacılar, ilk kez 2015 yılında keşfedilen bu hidrotermal alanlardan robotik kollar yardımıyla kayaç örnekleri topladı.

Eser miktardaki altını tespit edebilen ikincil iyon kütle spektrometrisi (SIMS) yöntemiyle yapılan analizlerde, okyanus tabanındaki malzemelerin içinde çıplak gözle veya standart mikroskoplarla görülemeyen "görünmez altın" birikintileri bulundu.

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"YALANCI ALTIN" İÇİNDE GERÇEK REZERV

Araştırma ekibi, görünmez nano parçacıklar halindeki altının, okyanus tabanındaki sıcak ve metal zengini sıvıların püskürmesiyle oluşan ve görünümü nedeniyle "yalancı altın" olarak adlandırılan pirit mineralinin içine gömüldüğünü belirledi.

Altının, pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Çalışmanın yazarları, bu su altı kraterindeki piritlerin şu anda dünyadaki en yüksek altın konsantrasyonuna sahip olduğunu kaydetti.

Higashi-Aogashima kalderasının, Japonya'nın geliştirmeyi planladığı diğer altın üreten hidrotermal bacalara kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunması, erişilebilirliği ve üretim değerini artırarak burayı ticari bir maden için son derece cazip hale getiriyor.

BİLİM İNSANLARINDAN EKOLOJİ UYARISI

Keşif, derin deniz madenciliğinin ekolojik sonuçlarına dair küresel tartışmaları yeniden başlattı.

Aktif hidrotermal bacalar; kabuklular, tüp solucanları, süngerler, mercanlar, ahtapotlar ve çeşitli balık türleri dahil olmak üzere özel su altı canlılarına ev sahipliği yapıyor.

Bilim insanları, bu hassas deniz yaşamının korunması için aktif bacalarda ticari madencilik yapılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Dünya genelinde henüz faaliyete geçmiş ticari bir derin deniz altın madeni bulunmuyor. Daha önce Papua Yeni Gine açıklarında kurulmak istenen su altı maden girişimi, işletmeci şirketin mali krize girmesi ve çevre protestoları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Papua Yeni Gine hükümetinin bu başarısız anlaşma nedeniyle yaklaşık 85 milyon dolar kaybettiği bildirilmişti.

Papua Yeni Gine Başbakanı, ülkesinin derin deniz madenciliği faaliyetlerine yönelik moratoryuma bağlı kalmaya devam edeceğini açıklarken, bazı Pasifik ülkeleri de bu moratoryumu 2030 yılına kadar destekleyeceğini duyurdu.

Ancak Japonya, siyasi ve çevresel kaygılara rağmen derin deniz madenciliği araştırmalarını sürdürüyor.

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