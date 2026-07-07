Şam'da hareketli dakikalar: Macron'un kaldığı otelin yakınında peş peşe patlama!

Suriye'nin başkenti Şam'da hareketli dakikalar yaşanıyor: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında peş peşe patlamalar meydana geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam’ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

8 KİŞİ YARALANDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında meydana gelen patlamalarda 4'ü polis 18 kişi yaralandığı bildirildi.

OTEL YAKININDAKİ PATLAMA KAMERADA

Macron'un Şam'da kaldığı otelin yakınında meydana gelen patlamalardan biri kameralara yansıdı.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Macron'un ziyareti, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir Avrupa Birliği lideri tarafından Şam'a gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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Patlamaların, ziyaret öncesinde meydana gelmesi dikkat çekti. Patlamanın arkasında kimin veya kimlerin olduğu ise merak konusu oldu.

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