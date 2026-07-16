Arjantin final sevincine gölge düşürdü: Maçın bitişinde açılan pankart kriz yarattı!

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi son dakikalarda devirerek finale yükselen Arjantin, tarihi zaferin ardından saha içinde açtığı "Falkland Adaları Arjantin'indir" pankartı nedeniyle disiplin cezasıyla karşı karşıya kalacak. 1982'deki savaşın gölgesinde geçen dev maçın ardından siyasi tansiyon yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finali, sadece saha içindeki geri dönüşle değil, maç sonu yaşanan siyasi krizle de dünya gündemine oturdu. Dün oynanan nefes kesici mücadelede İngiltere'yi 85. dakikadan sonra bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden son şampiyon Arjantin, adını finale yazdırdı. Ancak futbolcuların bitiş düdüğünün ardından sahada açtığı pankart, zafer coşkusunu krize dönüştürdü.

SAHA İÇİNDE DRAMATİK DÖNÜŞ, SAHA DIŞINDA PANKART KRİZİ

Sıkı güvenlik önlemleri altında oynanan maçta İngiltere karşısında geriye düşen Arjantin, 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2'de Lautaro Martinez'in golleriyle mucizevi bir geri dönüşe imza attı.

Ancak kutlamalar sırasında Arjantinli futbolcuların taşıdığı İspanyolca "Falkland Adaları Arjantin'indir" yazılı pankart, iki ülke arasındaki 44 yıllık tarihi yarayı yeniden kanattı. Atlas Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı kabul edilen adalar nedeniyle iki ülke 1982 yılında 74 gün süren kanlı bir savaşa girmişti.

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FIFA'DAN AĞIR CEZA BEKLENİYOR

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın, "siyasi eylem" ve "takım disiplini" kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Arjantin Futbol Federasyonu'na ceza kesmesi bekleniyor.Arjantin bu davranışı ilk kez sergilemiyor. Tangocular, 2014 yılında Slovenya ile oynadıkları hazırlık maçında da benzer bir pankart açmış ve FIFA tarafından 20 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı. Arjantinli oyuncuların son 16 turundaki Mısır galibiyetinin ardından da soyunma odasında Falkland Adaları, Diego Maradona ve Lionel Messi vurgulu tezahüratlar yaptığı öğrenilmişti.

ARJANTİN BAŞKAN YARDIMCISINDAN DA PAYLAŞIMLAR

Siyasi cephede de gerilim tırmandı. Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tartışmayı körükledi. Maç öncesinde "Bu karşılaşma işgalcilere hadlerini bildirmekle ilgili" diyen Villarruel, galibiyet sonrası futbolcuların pankartlı fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:"Onları stadyuma getirmeyi yasakladılar, ama onları kanımızda ve kalbimizde taşıdığımızı unuttular. Bu sıradan bir maç değildi."

SCALONI SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTI: BU SADECE BİR FUTBOL MAÇI

Siyasetçilerin ve futbolcuların aksine Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarda spor ile siyasetin ayrılması gerektiğini vurgulayarak sağduyu çağrısında bulundu.Başarılı teknik adam, yaşanan tartışmalara ilişkin şöyle konuştu:"Gerçek şu ki, bu bir futbol maçı. Özellikle yıllar önce yaşananlara duyduğum saygıdan dolayı, bunları birbirine karıştıramam. Bu, tarihimizin en üzücü dönemlerinden biriydi... Elbette o insanları hatırlıyoruz. Ama bu bir futbol maçı; ikisini birbirine karıştırmamalıyız."İngiltere'yi eleyerek adını finale yazdıran Arjantin, Pazar günü oynanacak dev Dünya Kupası finalinde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

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