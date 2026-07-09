Rusya'dan NATO Zirvesi sonrası sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'deki NATO Zirvesi'nde alınan kararları sert sözlerle eleştirerek, "NATO stratejistleri bir an durup düşünseydi, yalnızca ittifakı değil, bütün dünyayı felakete sürükleyebilecek bu kadar sorumsuz kararlar almazlardı" dedi.

Zaharova, NATO'nun Ukrayna'ya askeri desteğini ve savunma politikalarını hedef alırken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ittifak içindeki görüş ayrılıklarının demokratik yapının göstergesi olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde alınan kararları sert sözlerle eleştirdi. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Zaharova, NATO'nun önceliklerinin değişmediğini savunarak, Avrupa'nın militarizasyonu, savunma kapasitesinin artırılması, Rusya ile silahlı çatışmaya hazırlık ve Ukrayna'ya askeri yardımın ittifakın temel hedefleri olmaya devam ettiğini öne sürdü.Zaharova, NATO stratejistlerinin karar almadan önce sonuçlarını düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Bu kadar sorumsuz kararlar sadece ittifak için değil, tüm dünya için felakete yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA'YA 70 MİLYAR EURO'LUK DESTEK

NATO liderleri zirvede, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar euro (yaklaşık 80 milyar dolar) tutarında askeri yardım sağlanacağını açıkladı. Zirve bildirgesinde ayrıca, üyelerin NATO Antlaşması'nın 5. maddesi kapsamındaki ortak savunma taahhüdüne bağlılıkları bir kez daha vurgulandı. Bunun yanı sıra en az 50 milyar dolar değerinde yeni silah anlaşmaları da duyuruldu.

"ABD İLE NATO ARASINDAKİ ÇATLAKLAR DEVAM EDİYOR"

Zaharova açıklamasında, ABD ile NATO müttefikleri arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü de savundu. Washington yönetiminin ittifaka yönelik hayal kırıklığını gizlemediğini öne süren Zaharova, özellikle Grönland konusunun ABD'nin istediği doğrultuda ilerlemediğini ve bazı müttefiklerin Washington'un beklediği desteği vermediğini iddia etti.

RUTTE'DEN PUTİN'E MESAJ

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Reuters'a verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile bazı NATO liderleri arasında yaşanan görüş ayrılıklarının ittifakın demokratik yapısının bir göstergesi olduğunu söyledi.Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Putin'e tavsiyem, siz de kendi aranızda daha fazla açık tartışma yapın" ifadelerini kullandı.

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